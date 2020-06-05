2020-06-05T08:41:39+03:00
Общество

В Челябинске завершилось тестирование «Умного ЖКХ»

Жители получают удобное средство взаимодействия с управляющей организацией
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IT-компания «Интерсвязь» официально заходит на рынок ЖКХ и объявляет о завершении тестового периода сервиса «Диспетчеризация приборов учета» в рамках платформы «Интерсвязь. Умный город». Управляющие компании Челябинска и региона с ее помощью выходят на качественно новый уровень предоставления своих услуг и снижения трудоемкости процессов управления многоквартирными домами.

Главное преимущество системы «Умного ЖКХ» заключается в том, что о проблемах узнают не от жителей домов, которые звонят в управляющую компанию и говорят об отключении света или перебоях с подачей воды, а от службы оповещения сервиса, которая напрямую сообщает об аварии и передает информацию о конкретном месте происшествия и степени его масштаба. Эта информация мгновенно попадает в офис управляющей компании, специалисты которой могут оперативно среагировать и в автоматическом режиме уведомить жителей дома, что на их участке будут вестись ремонтные работы. Кроме того, жители получают удобное средство взаимодействия с управляющей организацией, которое помогает отслеживать решение их запросов.

Удаленный мониторинг позволяет меньше беспокоить потребителей, экономить время и финансы управляющей компании. Так, за год тестового периода ряд компаний снизили свои расходы на содержание сетей порядка 15%. Среди клиентов сервиса есть такие компании как УК Горизонты, Мавт, Мегаполис, Вертикаль и УК Мой Дом.

Тестирование проекта «Диспетчеризация приборов учета» стартовало больше года назад. За это время специалисты компании «Интерсвязь» накопили большой опыт в разрешении внештатных ситуаций и внедрили ряд полезных функций, опираясь на запросы абонентов «Умного ЖКХ». Например, если раньше компании вручную рассчитывали и вносили данные для отчетов, то теперь все делается автоматически без участия человека. Инженеры Интерсвязи отмечают, что в удаленной диспетчеризации приборов учета реализована уникальная гибкая система настроек, которая позволяет учесть любые потребности управляющей компании.

— Многие управляющие компании, работающие со старыми системами контроля, вынуждены отправлять на объект своих сотрудников, чтобы вручную настроить, проверить или подключить оборудование. Таким образом невозможно создать удаленную диспетчеризацию, а показания приходится переносить на бумагу. Диспетчеризация приборов учета от Интерсвязи позволяет все это делать в автоматическом режиме. Для этого достаточно единоразово оснастить счетчики необходимыми модулями и провести всю настройку. Инженеры Интерсвязи делают все это «под ключ», дополнительно предоставляя канал связи между управляющей компанией и приборами учета. Дальше система сама, без участия человека, формирует все отчеты и собирает информацию за необходимый промежуток времени. Это очередной шаг в будущее, который избавляет от ненужной работы, сокращает время и расходы, — комментирует директор центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олег Плотников.

«Диспетчеризация приборов учета» компании «Интерсвязь» — это набор технических средств и уникальное программное обеспечение для управляющих компаний. За время тестового периода сервисом воспользовались около 80 организаций — крупнейшие УК Челябинской и Свердловской области, фонды которых насчитывают сотни общедомовых приборов учета. Еще одним крупным проектом компании стало «умное» уличное освещение в Озерске Челябинской области. Благодаря технологиям появилась возможность оптимально планировать обслуживание фонарей, вести учет электроэнергии с единой системы, а также включать или выключать свет с диспетчерского пульта в случае ремонтных работ. Переход на новую технологию занимает около недели, но даже в это время работа поставщика услуг ЖКХ не прекращается. Модернизация проходит незаметно для пользователей и не доставляет дискомфорта.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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