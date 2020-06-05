Безопасность и защита здоровья: Автозавод «УРАЛ» принимает дополнительные меры противоэпидемической защиты

На заводе отметили, что эти мероприятия проводятся в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 3 мая нынешнего года «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции». На Автомобильном заводе «УРАЛ» приступили к решению этой важной задачи, направленной на безопасность и сохранение здоровья населения.

На предприятии уже начали проводить тесты, с помощью которых определяют наличие в организме вируса или антител к коронавирусу. В течение ближайшего месяца планируют обследовать работников основных производственных цехов.

Специалисты рассказали, что тесты, которые проходят работники предприятия, делятся на два вида. Первый. Это иммуноферментные анализы (ИФА). Основной биоматериал для ИФА — сыворотка крови: в лаборатории у пациента берут образец крови. Метод позволяет выявить бессимптомных носителей вируса, которые могут не подозревать о том, что инфицированы. Второй Метод ПЦР-диагностики — полимеразной цепной реакции. Эти тесты позволяют обнаружить ДНК вируса в генетическом материале человека (слюне). Различают также два метода забора биоматериала для исследования у пациента:из носоглотки и полости рта и метод глубокого забора биоматериала из горла.Тестирование занимает от нескольких часов до двух дней.

В течение месяца тесты на COVID-19 пройдут работники всех основных производств завода. Фото АЗ «УРАЛ».

Кроме того, для реализации профилактических мер, дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции Автомобильный завод «УРАЛ» закупил бактерицидные облучатели открытого типа, которые устанавливаются внутри помещений с большим количеством рабочих мест.

Перечень других необходимых мер:

— закуплено необходимое количество медицинских масок;

— каждому работнику выдан антибактериальный гель и антисептик;

— в дозаторе антисептик установлен в местах большого скопления людей, на проходных и в местах приема пищи;

— проходные завода оборудованы стационарными тепловизионными камерами для мониторинга температуры входящих на предприятие людей работающие в режиме людского потока (рабочие с повышенной температурой не допускаться к проходу на предприятие);

— установлены и функционируют бактерицидные рециркуляторы воздуха для обработки помещений с большим количеством работающих сотрудников в обеденных зонах, актовых залах, на проходных.

Отметим, что предприятие работает в обычном режиме. Производство и реализация продукции сохраняется на прежнем уровне. Всем Сотрудникам предприятия выдана памятка на действия в период повышенной готовности к «CОVID-19». Рекомендовано тщательно обрабатывать руки антисептиками, чаще мыть руки горячей водой с мылом, по возможности избегать массовых скоплений людей, носить маску при общении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Трясцин, начальник службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

— Эпидемиологическая обстановка на Автомобильном заводе «УРАЛ» аналогична обстановке в городе Миассе. Всего на больничном листе сегодня находятся 267 человек, из которых 74 сотрудника предприятия — люди старше 65 лет. Согласно законодательству, они отстранены от работы. Следующая категория болеющих — люди с хроническими заболеваниями, а также имеющие симптомы ОРВ или ОРЗ. Официально подтверждены положительные анализы на CОVID-19 у троих работников завода. В процентном отношении к общей численности работников это в среднем ниже, чем по Миассу.

На наличие CОVID-19 на предприятии обследовано более 500 работников, выявлены единичные случаи заражения. Они еще требуют подтверждения. Люди находятся на изоляции, и пройдут повторное обследование.

Кроме того, 640 сотрудников на сегодняшний день прошли анализ на антитела.

Предприятие и в дальнейшем будет проводить исследования на CОVID-19 и на антитела, с целью избежать нахождение на предприятии заболевших людей.

На профилактические работы, связанные с эпидемиологической обстановкой автозавод, выделил более 30 миллионов рублей — такая масштабная работа на заводе проводится впервые, но наши приоритеты — здоровье работников.

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