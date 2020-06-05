Южноуральца хотят посадить на 3 года за испачканные штаны журналиста

Максима Шибанова, уроженца Озерска Челябинской области, хотят посадить на три года за то, что толкнул журналиста Максима Румянцева во время прошлогодних протестов в Екатеринбурге. Его обвиняют в умышленное причинение вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Судебное заседание состоится в следующий понедельник, 15 июня.

«Пострадавшим» оказался главный редактор интернет-издания. Он требует с озерчанина 173 тыс. рублей за расходы на юриста и за убытки, которые понес, пока лежал в больнице.

Южноуралец рассказал КП-Челябинск свою версию событий.

— Гулял, увидел скопление людей, любопытно стало, подошел послушать, что происходит. Понял через какое-то время, о чем люди дискутируют. Рядом со мной проходил мужчина, он крайне оскорбительно отзывался о людях, называя их «быковатыми», «бесами». Это крайне не уважительно. Я сказал ему: «Пошел отсюда». Он повернулся, начал называть меня «девочкой», откровенно провоцировать. Понимаете, это унижает мое достоинство, как мужчины и как человека.

Да вы и сами может посмотреть репортаж настоящего профессионала, «журналиста-расследователя», как сказано на сайте его издания, да и просто актера с большой буквы (смотреть с 1:20).

Угрожал. Ударил. Убежал..

— Я его не ударял. Чтобы провокации прекратить, я его оттолкнул, потому что достаточно унизительно слушать то, что он говорил в мой адрес. Я его еле коснулся, а он наиграно повалился на землю. Там даже женщины смеялись и кричали ему, что он провокатор.

Озерчанин сразу ушел с протеста, но сотрудники полиции догнали его через пару метров и отвели к патрульному автомобилю. Туда же пришел и «пострадавший» журналист.

— Ему прям на месте выдали направление на судебно-медицинское освидетельствование. Мой адвокат был удивлен. Румянцев потом лежал в больнице, но не было никакого вреда здоровью, он максимум штаны себе замарал, потому что сам в грязь какую-то покатился, — заявляет Шибанов.

Как рассказал Максим Шибанов, журналист несколько раз жаловался на него, но уголовное дело не возбуждали.

— В этом году в конце февраля мне позвонил дознаватель отдела полиции и сообщил, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по 112 статье части 1. Румянцеву много раз отказывали, но он кого-то упрашивал, и в итоге возбудили.

Мы пытались связаться с главным редактором Максимом Румянцевым по номеру, который есть на сайте его издания. Но телефон выключен, поговорить нельзя, да и на сообщения и письма он тоже не отвечает. Так кто здесь «девочка»?

Тем временем журналист Руслан Исмаилов создал петицию в защиту Максима Шибанова, которую уже подписало более 2,5 тыс. человек.

— Требуем прекратить уголовное преследование Максима Шибанова, в отношении которого расследуется дело о нападении на православного ура-патриота Максима Румянцева (статья 112 УК РФ), — обращается автор петиции к УМВД и прокуратуре Екатеринбурга.

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