«К русским лучше не соваться»: журналист из Челябинска опубликовала письмо о беспорядках в Америке

В США не утихают протесты из-за непреднамеренного убийства полицейским темнокожего при задержании. Масштабные акции и митинги порой доходят до мародерства, стычек. Журналист из Челябинска Татьяна Строганова на своей странице в Facebook опубликовала письмо писательницы, которая сейчас находится в Америке. Приводим полностью этот пост.

Из Америки пришло письмо. Информация из первых уст. Страна самоуничтожается.

— В США — ужас! Во всех штатах. Полыхает! Пожары, грабежи, мародерство, убийства уже неделю, — сообщает наша землячка (в прошлом), писательница Тамара Москалева. — Ввели комендантский час в половине штатов. Не помогает. Сильнейшие удары приходятся на Иллинойс и особенно на Нью-Йорк.

Короче, из огня — да в полымя! Это как раз про Америку. Какая там социальная дистанция?! Плотным потоком прет людская лавина, круша и сметая все на своем пути. На улицах пожары. Сожгли до пепла несколько полицейских участков. Горят автомобили. Разграблены магазины, магазинчики (и дорогие, и ювелирные в том числе), супермаркеты, рестораны, кафе. Гибнут полицейские.

Жестокость с обеих сторон. Стянуты военные полицейские подразделения в несколько десятков тысяч человек (более 32-х тысяч) только в Нью-Йорке, не считая других штатов. В случае невозможности обуздать ситуацию хлынут войска. Что говорить, если атакуют Белый дом, и Трампа прятали в бункере?..

Полицейские и стрельбой резиновыми пулями, и гранатами, дымовыми шашками, мощнейшим напором воды и слезоточивым газом, ранениями и уговорами пытаются сдерживать натиск... На важных административных зданиях и объектах дежурят снайперы.

Круглые сутки дежурят журналисты, находясь в пекле событий. Ведут репортажи, как сводки с фронта. Есть раненые.

Мало нам было этой пандемии, теперь вот еще напасть! Без конца крутят умерщвление-удушение сволочным полицейским этого здоровенного детины. Остальные убийцы равнодушно смотрят. Ну что это?..

Специалисты говорят, что хоть вирус и ослабевает, за счет этих напалмовых событий (особенно!) и постепенных снижений ограничений очень вероятна вторая волна.

Ну когда же нибудь все это кончится?!

Часть полицейских села на велосипеды — так легче гоняться за нарушителями. На Брайтон-Бич, там живут русские, срочным порядком создали отряды самообороны с участием полицейских. Такая же ситуация на Кингс-Хайвей. Аналогия с нашими дружинниками. Провели много задержаний. Берегут магазины, банки и бизнесы. Настроены более, чем решительно.

Показывали, как в одном из городов русские вооружились и стеной встали у своих домов, магазинов и офисов. Правоохранители говорят, что мародерам к русским лучше не соваться! Такие дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кому-то очень нравится, когда у нас что-то не получается»: выпускник аэрокосмического факультета ЮУрГУ, а ныне священник из Челябинска, об ажиотаже вокруг корабля Илона Маска (читать мнение).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru