В больницу с угрозами: многодетную семью челябинских врачей разделили из-за коронавируса

Год назад супруги Дмитрий и Юлия Даниловских вместе с детьми переехали из Челябинска в Мурманск по программе «Арктический доктор», чтобы лечить детей. Однако в северном городе врачи сами столкнулись с произволом коллег.

Дмитрия Даниловских госпитализировали в мурманский военный госпиталь. Мужчина заразился коронавирусом на работе, первый тест показал положительный результат. У самого врача болезнь протекала бессимптомно, что позволяет лечиться дома. Но его насильно отвезли в больницу, оставив без поддержки жену с маленькими детьми, старшему из которых пять лет, а младшему всего 5 месяцев.

— Я уже несколько дней в панике, потому что осталась с тремя детьми и большой собакой без возможности ее выгула, — делится переживаниями Юлия — жена Дмитрия. — Мы просили изменить постановление и разрешить самоизолироваться всей семьей на даче, где можно спокойно жить. Так нам отказали, мотивируя тем, что за нами должно быть непрерывное медицинское наблюдение.

Но, по словам Юлии, за пять дней с 25 по 30 мая им никто даже не позвонил, чтобы спросить о состоянии здоровья.

За отказ от госпитализации Роспотребнадзор по Мурманской области угрожал не выдать лист о нетрудоспособности и выкатить максимальный штраф — 40 тыс. рублей. Само постановление о госпитализации Дмитрию так и не привезли.

— На вопрос, почему в Мурманской области не соблюдаются федеральные законы, мне ответили, что у них просто нет трекеров, которые отслеживают местонахождение, — говорит Юлия. — Но почему-то в других регионах: Челябинской области, Башкирии, Москве — их тоже нет, но, тем не менее, такие пациенты находятся дома. На это они ничего не могут ответить.

Юлия как врач-невролог прекрасно знает медицинские требования, в том числе в условиях пандемии коронавируса. По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора нарушили сроки взятия мазков. По закону у контактных они должны браться на 1, 3 и 10 сутки. У Юлии, жены Дмитрия, анализы взяли только на 5 день. Больше всего женщина боится, что если у нее с детьми не совпадут результаты тестов, их могут разделить.

— Я спросила у женщины из волонтерского движения, если меня заберут в больницу, то кто останется с детьми? Она ответила, что они решат этот вопрос: на время поместят детей в дом малютки! У меня нет слов! В дом малютки поедут мои дети, хотя их папа по закону может находиться дома, а его заперли в больнице, — возмущается женщина.

На все обращения Юлия получила ответы, что все в рамках закона, при этом объяснить обязательную госпитализацию в Роспотребнадзоре не смогли

К счастью, результаты анализов детей оказались отрицательными — они здоровы. Юлии врачи сказали, если тест будет положительным, ей позвонят. Роспотребнадзор на жалобу женщины о незаконной госпитализации мужа ответил отпиской, ссылаясь на опасность инфекции и проживание в доме контактных лиц из группы риска. Однако никто из родственников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, вместе с семьей не проживает.

Редакции «Комсомольской правды» Роспотребнадзор по Мурманской области также ответил, что, согласно постановлению о профилактике новой коронавирусной инфекции, «госпитализация лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 осуществляется в том числе по эпидемиологическим показаниям, каковым является, в том числе, наличие лиц по месту жительства. Таким образом, действия Управления соответствует действующему законодательству РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Оставаться надолго в Мурманске Юлия и Дмитрий больше не планируют, хотя до этого рассчитывали прожить в городе минимум 5 лет. Семья хочет вернуться домой, в Челябинск, где есть поддержка близких.

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