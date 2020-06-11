Как в Амстердаме: на газоне в центре Челябинска выросла конопля

Жители Челябинска обнаружили куст конопли на Алом поле. Растение со скандальной репутацией колосится на необустроенной клумбе за Александро-Невской церковью.

— Просто амстердамский газон! — шутит жительница Челябинска Ирина. — Разве можно конопле расти в городе?

Мы задались вопросом, представляет ли она интерес у наркоманов и нужно ли наводить панику, увидев куст.

— На фото — сорная конопля. В Челябинске она периодически встречается на разных локациях, но ничего запредельного в этом нет, — пояснил биолог ботанического сада ЧелГУ, биохимик Павел Попков.

Из такого куста, по словам специалиста, можно разве что гербарий сделать.

— Потенциального вреда от нее нет, содержание психоактивных веществ типа ТГК (тетрагидроканнабинол — действующие вещество конопли) у нее меньше, чем у конопли посевной и, тем более конопли индийской. Поэтому какого-то яркого эффекта от приема конопли сорной в любом виде ожидать не приходится.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что на эту клумбу недавно завезли грунт, а семена конопли, вероятно были в земле. В дальнейшем все сорняки вырвут и приведут в порядок клумбу.

Семена конопли были в земле, которую привезли для газона

Конопля на газоне может обернуться штрафом для владельца земли, отмечает юрист, руководитель юридической компании Марина Захарова.

— Конопля признана растением, в котором содержатся психотропные наркотические вещества. Оно запрещено к выращиванию. Собственник участка обязан принимать меры, предотвращающие распространение, — комментирует Марина Захарова.

За бездействие владельцу участка (будь то частник или муниципалитет) грозит административный штраф до 2 000 рублей для граждан, до 4000 рублей для должностных лиц и до 40 000 рублей для юрлиц. При этом, как подчеркивает юрист, сначала специальная лаборатория должна подтвердить, что данный сорт конопли запрещен.

Как отмечает Павел Попков, закон не очень конкретен в плане видового разнообразия конопли.

— Я встречал информацию, что предельно допустимое содержание ТГК в конопле по законам России — 0,1%. Такой процент достигается только в конопле посевной и то в достаточно жаркое лето, с большим количеством солнечных дней. Проще говоря, у нас даже техническая конопля не вызревает как потенциальный источник психоактивных веществ — аномально жаркое лето у нас случается где-то раз в 5-7 лет.

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