День России в Челябинске 2020: спектакли онлайн и запуск автокинотеатра

Завтра, 12 июня, вся страна отмечает День России. Пятница будет выходным днем. Из-за режима самоизоляции празднование пройдет онлайн, но один кинотеатр все-таки откроется. Рассказываем, чем развлечь себя на День России в Челябинске 2020 и какая афиша подготовлена.

С 11:00 до 14:00 запланирована обширная познавательная программа в мультимедийном парке «Россия — Моя история». Посмотреть можно будет по телевидению.

С 11:00 до 19:00 Новый художественный театр будет показывать спектакль «Каравал». Трансляция в группе НХТ во ВКонтакте.

В 19:00 Музей изобразительных искусств расскажет о скульптуре «Россия», выполненной в технике каслинского литья. С ней связана легендарная фраза «Россия» не продается!» Трансляция в группах музея во ВКонтакте, Facebook и Одноклассниках.

Городская афиша Дня России

В 23:30 пройдет единственное оффлайн мероприятие — запуск «Автокинотеатра под открытым небом». Как сообщили в министерстве культуры Челябинской области, на западной парковке ТРК «Горки» покажут фильм «Александр Невский» — черно-белую киноленту о героизме и подвигах русского народа в борьбе против захватчиков-крестоносцев. Все зрители будут «самоизолированы» в автомобилях. Внимание! Чтобы принять участие в просмотре, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Заезд на парковку с 22:30.

В течение всего дня будет проходить флешмоб «Окна России». Украшайте окна триколорами или поздравлениями и выкладывайте фото в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии.

Находясь дома можно посетить мероприятия других городов виртуально

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