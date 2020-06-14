«Все хотят на Бали, а я выросла на книгах Джека Лондона»: как художница из Челябинска проплыла на лодке через тайгу и зимовала в лесу с двумя детьми

Бросить все и уехать в тайгу: пожалуй, у каждого жителя мегаполиса хотя бы раз в жизни возникала такая мысль. А вот художница из Челябинска Елена Беседина взяла и собрала вещи, встретила свою любовь и вместе с супругом они пересекли полстраны на лодке, а затем осели в Алтайском крае.

Челябинка воспитывает двоих детей, ведет блог под названием «Кругом тайга» и посвятила свое творчество культуре малых народов. Почему на севере не принято благодарить, вегетарианцем может стать только богатый человек и других тонкостях жизни вдали от цивилизации мы поговорили с Еленой Бесединой на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Раз в год Елена приезжает в Челябинск. Пользуясь случаем, мы пригласили ее на радиоФото: Ангелина ЗАКИРОВА

— Все хотят на Бали, все хотят на юг. Там и так много народу без меня. А я выросла на книгах Джека Лондона, на книгах великих путешественников, мне хотелось всегда посмотреть север, увидеть северное сияние, услышать стук копыт северных оленей. Меня тянула северная романтика, — вспоминает Елена. — Вообще я была городской девушкой, выучилась на дизайнера, работала в офисе. Но однажды случился такой переломный момент. Я сидела на работе, смотрела из окна на Свердловский проспект и поняла: вот мне скоро 25 лет, я сижу в офисе, и могу просидеть так еще 25 лет. Жизнь проходит, а я сижу. Я психанула и уехала в поселок Пороги в Сатке. Там у меня был хороший друг — хозяин питомника хаски.

Творчество Елены пропитано духом севераФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Там Елена встретилась со своим супругом. Правда, познакомились они намного раньше — в Интернете. Он предложил поехать дальше, в Набережные Челны.

— Он — путешественник, с 16 лет ездит автостопом по стране, он тоже «болеет» севером. У нас был разговор, он говорит: «Поехали на север вместе, вдвоем легче, интересней. Я лодку строю на воздушной подушке, давай мы с тобой организуем экспедицию на север».

«Время идет, надо сдаваться властям»

Пока строилась лодка у Елены родилась дочь. Молодая мама, начитавшись книжек и наслушавшись рассказов подруг, решила рожать сама, дома (чего ни в коем случае никому не советует). Это привело в замешательство полицию и врачей.

— Я уехала в деревню в 40 км от ближайшего города и там родила. На всякий случай, мы договаривались с соседом о машине на случай форс-мажора. После того, как дочка родилась, мы несколько дней просто сидели дома, не показывались никому. Время шло, надо было сдаваться властям. Мы доложили нашему участковому фельдшеру, о том, что родился ребенок. Она ужасно испугалась. Врач тут же сообщила в район и буквально через несколько часов к нашему дому приехала машина, в которой был полный набор: педиатр, неонатолог, врач, полицейский, сотрудница комитета по делам несовершеннолетних. Все с вот округленными глазами: на районе первый случай такой, что делать.

За такую «самодеятельность» семью чуть не занесли в список неблагополучных, но в итоге отпустили с миром. Забегая вперед, отметим, что сына наша героиня рожала уже в больнице.

Муж Елены Бурэ в свое время объехал автостопом всю странуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из Набережных Челнов семья отправилась в Пермский край, затем — на север Красноярского края и далее пресекли Якутию до границы с Чукоткой, а потом на Алтай.

— Лодка строилась и собиралась в Нижнем Новгороде. Там живет мастер-конструктор, который конструировал ее вместе с моим мужем. Лодка на воздушной подушке может ехать по льду, снегу, воде и немножко по земле — практически вездеход. Ее очень тяжело пробить даже ножом. Там девять отсеков, даже если сразу пробить четыре, все равно можно удержаться. Мы прошли на ней 5 000 км. Поскольку мы были с детьми, выбирали безопасные места и, конечно, у нас были спасательные жилеты.

На экспериментальной лодке Елена, ее муж Бурэ и маленькая Айана прошли всю Якутию по рекамФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В тайге есть фай-фай, но нет веганов

На первую зимовку семья остановилась в глуши, в 80 км от ближайшего жилья. Вторую зиму провели в небольшом поселке, так как Елена была беременна уже вторым ребенком. При этом она отмечает, одичать там невозможно — социума в тайге хватает.

— Там мы были не одни, на севере до сих пор есть оленеводы — люди, которые живут семьями и качают вместе с оленями. Не было ни разу, чтобы мы оставались в социальной изоляции: постоянно приезжают гости, оленеводы с детьми, туристы из соседних областей, регионов. У нас был постоянный поток гостей. Дети совершенно не испытывали недостатка в общении.

Во время путешествия по рекам и на зимовке семья пользовалась такими благами цивилизации как Интернет — возили с собой спутниковую тарелку. Электричество было от солнечной панели. Но есть и кардинальные отличия. Прежде всего, в питании. Так вегетарианство и север — несовместимые вещи. Прежде всего, потому, что все овощи и фрукты привозные. Так, цена на яблоки может достигать 500-600 рублей. Позволить себе быть вегетарианцем может только очень обеспеченный северянин.

В небольшом рисунке узнается автопортрет семьиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зато долгие зимовки учат планировать бюджет.

— В городе очень много соблазнов, я по себе замечаю: идешь в магазин за чем-то одним, возвращаешься совершенно с другим набором покупок. Собираясь на зимовку, я составляла список основных продуктов, которые мы закупали мешками с расчетом до следующей весны: мука, сахар, соль, крупы. Я составляла список витаминов, других штук, которые надо закупить на год, потому что детям нужно более разнообразное питание. Все витамины, микроэлементы на севере из рыбы и мяса. Например, оленья печень. Чтобы получить из мяса и рыбы все эти микроэлементы, нужно есть все это в сыром виде. Это все реально сделать только на севере, потому что рыба может проморозиться до 40-50 градусов, при которых гибнут все паразиты. Жирные сорта рыбы: чир, муксун, нельма.

Елена с детьмиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Елена отмечает: когда живешь вдали от людей, ведешь здоровый образ жизни и много двигаешься, болеешь меньше.

— Всем известно, что все сезонные заболевания они там, где есть люди. Чем меньше людей приезжает к тебе, тем меньше ты подвержен всяким ОРВИшкам. Мы перестали простужаться, у нас были простуды только тогда, когда к нам приезжали гости.

Северный человек не может выжить без людей, но не говорит «Спасибо»

Сейчас семья живет в селе в Алтайском крае. На следующий год дочка пойдет в школу. За время жизни в Сибири Елена познакомилась с культурой малых народов. В прошлом году художница проиллюстрировала календарь с эвенскими пословицами. Одна местная жительница не могла поверить, что Елена — не эвенкийка и долго расспрашивала, чем же ее это так заинтересовало.

Елена собрала знаменитые эвенкийские пословицы в календарьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Эвенки теряют свою культуру, начиная с середины 20 века, когда советская власть пришла на север. Они соблазнились благами цивилизации и стали забывать то, чем они жили сотни лет. Когда я прочитала заповеди эвенкийские, мне показалось, что по этим заповедям можно жить не только эвенкам, но и всем. У них очень простые жизненные заветы. «Жизнь прожить — не один горный перевал перевалить. Еще никто на свете, не испытав невзгод, не жил». Северная культура основана на взаимоподдержке. В цивилизации человек может выжить сам, на севере человек не может выжить без поддержки близких. При этом на севере нет слова «спасибо», потому что это пустое слово. Если ты благодарен, ты можешь ответить делом. Тебя угостили, ты можешь принести рыбы или мяса, наколоть дров. Это показатель благодарности.

Когда настолько холодно, что «заканчивается» градусникФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие жители севера помнят древний уклад.

— У меня есть знакомый, который родился в чуме, в поселке, который самый последний в истории севера примкнул к советской власти. Пролетал самолет, и пилоты увидели сверху, что какие-то люди бегают. Оказалось, что это поселок, которого нет ни на одной карте Советского союза. Всех детей оленеводов собрали в вертолет и увезли в поселок в интернат. Многие сбегали. Приходя в поселок, дети делились своими впечатлениями о советском воспитании. «Нам выдают такие красные тряпочки, вот сюда на шею завязывают», — рассказывали дети о пионерских галстуках. «Какие тряпочки?» — спрашивали старики. «Такие красные, как мы оленям завязываем — тем, которых мы осенью забивать не будем, чтобы различать их», — отвечали дети. Старики не одобряли всего этого, им казалось, что это нововведение какое-то очень опасное. Старики отказывались от пенсий, говорили: «Нет, не может быть такого, что тебе просто так что-то дают. Ты потом должен будешь за это то-то свое отдать. Мы опасаемся такое брать».

Молодежь в 90-е, 2000-е отказывались от своих корней, а сейчас оленеводство восстанавливается, отмечает Елена. Сейчас делают так, чтобы молодежь не уезжала в город, чтобы им было интересно заниматься делом своих предков. Тем более, что у иностранцев есть на это спрос.

— Олень требовательное животное, просто так ферму оленей не сделаешь. Он требует трепетного отношения, простора, нужно много ходить, кочевать. В определенный сезон нужно находиться на определенном месте. Оленеводство — кочевой способ ведения хозяйства. Мясо, рога, шкура — все, что можно получить от оленя. Это еда и дом и одежда. Олень — основа жизни северного человека.

Современные северяне, как эта лисичка на рисунке Елены, не могут без техникиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЕЛЕНА БЕСЕДИНА В СОЦСЕТЯХ

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