Просрочка в тарах, драки и мамаши с детьми: продавцы рассказали, как работается в челябинских пивнушках

13 июня — День пивовара, но в эти жаркие дни в пивных магазинах даже без повода не протолкнуться. В Челябинске пенные лавки растут как грибы, особенно в спальных районах. Но что же на самом деле происходит в некоторых магазинах разливных напитков. Сотрудники мелких пивнушек анонимно, и поэтому честно, рассказали нам о том, в каких условиях приходятся работать, легко ли обмануть покупателя и как спивается народ.

ПРОСРОЧКУ СЛИВАЮТ В КЕГИ

— Если дать человеку одно и то же пиво из разных кранов, он будет утверждать, что оно разное, — говорит Тимур — продавец разливного пива. — При этом пиво на разлив зачастую льется из одной кеги. Обмануть человека на кассе тоже просто до невозможности. Из 10 человек чек берет только 1, а насчитать ему можно раза в полтора больше, он не заметит, особенно это касается пьяных. С бутылочным пивом, у которого уже вышел срок годности, поступают одним из двух способов: либо продают местным алкашам за пол или треть цены, либо заливают в кеги. Очевидно, заливают в самое дорогое, чтобы на ревизии списали меньше.

— Когда самое ходовое разливное заканчивается, продавцы, чтобы не терять покупателей, подключают к крану похожее пиво, но только дешевле, — рассказывает Настя, два года проработавшая продавцом в пивнушке. — Часто разливное пиво бывает с хлопьями — осадками со дна кеги, тогда его процеживают через марлю, чтобы не списывать. Также, когда пиво наливают, при спуске давления из тары часть пива уходит в бутылку, где собирается, как отходы розлива, а затем процеживается и доливается свежее пиво из пегаса (крана) уже к этим сцеженным отходам.

ЗАЛЕЖАЛЫЕ ЗАКУСКИ

Тимур: Во всех пивнушках продают рыбу и с ней прям жесть. Условия хранения никто не соблюдает, если рыбу уронили на пол, ее просто положат на витрину. При приемке складывать рыбу в грязные ящики — это норма. Одноразовые перчатки надевают редко, только при покупателях, либо чтобы не запачкать руки.

Настя: Вяленую и копченую рыбу, которая залежалась, могут протирать подсолнечным маслом, так она становится блестящей, будто только с коптильни. Соленую рыбу, как сельдь, часто переливают из одного ведра в другое, меняют рассол, так он менее мутный. Еще у продавцов есть так называемые «коробки». Это маленькие грузики, которые можно незаметно бросить на весы при взвешивании любых закусок. Они добавят 2 или 3 рубля, но в день это достаточно большой плюс. Кстати, на рынках и кондитерских точках эта практика тоже действует.

Тимур: А еще касательно уборки: в магазине, где я работаю, полки от пыли, холодильники, места, которые нельзя достать шваброй, раздевалка, двери, туалет моются той же тряпкой, что и краны для пива, поддоны для рыбы и витрины. Текучка кадров бешеная, никаких проверок при приемке, берут всех подряд, без санкнижек, с судимостями. Антисанитария процветает.

МАМАШИ С ДЕТЬМИ И ПЬЯНЫЕ УГРОЗЫ

Сами продавцы устают от общения с пьянымиФото: Алексей БУЛАТОВ

Настя: споры, крики, ссоры, драки с продавцами — это обычное дело. Контингент при работе с алкоголем соответствующий. У меня был случай, когда зашел достаточно пропитый мужчина и начал ко мне приставать. Начались разборки со словами: «А что, я недостоин такой фифы что ли?». Дело почти дошло до драки.

Еще бывают проблемы с беспризорниками и наркоманами.Они часто пытаются что-то своровать, хоть упаковку чипсов, хоть бутылочку лишнюю из холодильника. Был случай, когда на меня накинулся парень лет 18, угрожал и обещал подкараулить после работы. Просто потому, что был пьяный.

Сейчас я уже не работаю в пивном, два года хватило за глаза. Мне не нравится контингент. Постоянно шумные компании, часто родители с детьми заходили за алкоголем. Я все думала: «Господи, ну зачем же они еще и детей сюда тащат». Смотришь на этих мамаш и папаш, которые берут себе самое дешевое пиво рублей на 300 рублей и ребенку в лучшем случае чупа-чупс за 20, и детей становится очень жалко.

А еще сложно кого-то обманывать, начинаешь нервничать, путаться и пугаться, что покупатель поймет, поймает тебя на вранье.

Тимур: больше всего бесит коллектив, стандартно: сплетни, стукачество, попытки переложить свои обязанности и ответственность за косяки на других. Но работаю до сих пор, потому что хорошая зарплата.

Если о посетителях, то довольно часто в магазин приходят наркоманы, приносят товар на продажу. Обычно это кофе, сыр, колбаса, шампунь, духи, шоколад, дорогой алкоголь — все, что в магазине украли или из дома стырили.

На днях пришли мужчина с девушкой, часов в 5 утра, девушка попросила купить сигарет, потом сказала, что на улице покурит. Мужик дошел до кассы, вспомнил, что кошелек в куртке, а куртка была на девушке. Он вышел на улицу за деньгами, а спутницы и след простыл. Вернулся, матерясь и причитая, что в куртке остался паспорт, ключи, кошелек и телефон. Нашел в кармане 500 рублей, оплатил пиво, купил еще сигарет и ушел.

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