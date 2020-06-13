В Челябинске «Макдональдс» закрыли из-за заболевшего коронавирусом сотрудника

В Челябинске отправили на карантин сотрудников «Макдональдса», расположенного в ТРК «Урал». Об этом журналистам КП-Челябинск рассказали сотрудники заведения. На двери ресторана быстрого питания повесели объявление: «Закрыто по техническим причинам».

— Сегодня примерно в час дня всех отправили по дома, а тем, кого не было, сказали оставаться дома и не в коем случае не выходить на работу. Нам прислали два списка по 26 человек, которые могли контактировать с этим сотрудникам. Они все работали 31 мая и 7 июня с 12 до 20 часов. Туда попали почти все менеджеры и «прилавочники» — те, кто работает за прилавком и контактирует с посетителями, — рассказал один из работников на условиях анонимности.

На дверях повесили объявлениеФото: Владимир КАЦ

Всех контактных отправили либо на больничный, либо в неоплачиваемый отпуск. В течение дня к ним должны приехать врачи.

— Контактных посадили на карантин, они ожидают врачей и тестов. Остальных просто отправляют в неоплачиваемый отпуск пока заведение закрыто, — рассказал еще один сотрудник.

Из-за карантина «Макдональдс», как и другие общепиты работают только на вынос. Заболевший мог контактировать с гостями через окошко или доставщиками, отдавая заказы.

Сейчас в ресторане остались менеджер и один работник, они будут дезинфицировать всю технику. Журналист КП-Челябинск направил запрос в пресс-службу «Макдональдса» и готовы опубликовать официальный ответ, как только он поступит.

Ни одного посетителя в разгар дняФото: Владимир КАЦ

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