«До сих пор есть те, кто не верит в коронавирус»: челябинец решился сдать плазму, чтобы помочь тяжелобольным людям

Челябинск — один из немногих городов России, где заготавливают плазму переболевших коронавирусом. Она помогает тем, кто до сих пор не может справиться с опасным заболеванием. Челябинец Максим Армасарь провел в больнице долгих 23 дня и на себе испытал, как COVID-19 «душит» недостатком кислорода и «сжигает» высокой температурой. Именно поэтому, когда после выписки ему позвонили и предложили стать донором, он ни секунды не колебался.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

ТРИ МАСКИ И ЗАПЛАКАВШИЕ МЕДСЕСТРЫ

Максима пригласили в областную станцию переливания крови. Прием идет в передвижном пункте, чтобы не было пересечения с другими людьми. Сам мужчина уже здоров и не заразен, но иммунитет беречь нужно. Максима тут же окружают врачи — что ел, что пил, какая температура сейчас и что с венами, потому что при заборе плазмы кровь берут, потом возвращают — и так несколько раз. Вены оказались «плохими». На сгибах рук все в синяках от множества инъекций.

— Даже в кисть кололи. Зато теперь уколов точно не боюсь, — шутит мужчина.

В службе крови работают профессионалы своего дела, поэтому для них проблем с «поиском» вен нет. Перед сдачей плазмы обязательно берется анализ крови, только после получения результатов решается — может человек стать донором плазмы или нет. Пока ждем, беседуем, прихлебывая крепкий сладкий чай — важный ритуал для любого донора.

Для того чтобы стать донором, одного желания малоФото: Юлия РЕУТОВА

— В начале марта я промерз сильно. Потом поднялась температура. Я даже значения не придал, думал, что от переохлаждения, — рассказывает 37-летний Максим. — Начал сбивать температуру таблетками. Они не помогали. Перешел на антибиотики.

— А их врач назначил?

— Нет, сам себе выписал. К врачу же — последнее дело, — честно разводит руками мужчина. — Знакомые посоветовали препарат от пневмонии, начал ставить уколы. А температура все равно выше 39 градусов держится. Озноб. Трясет всего. Воздуха не хватало даже при постоянно открытых окнах. Вызвал врача, а у меня в этот день как раз температура сбилась. Поставили ОРВИ, кучу таблеток назначили. Мне от них не лучше. Через несколько дней позвонил в больницу, записали на прием. Там как обычно очередь, хотя я к своему времени пришел. Флюорография показала, что легкие не в порядке. Тут же закрыли кабинет со всеми, кто там сидел. На меня три маски одели. Медсестры заревели сразу. Врач зашел, расспросил все и на скорой отправил в больницу.

«БОЯЛИСЬ, ЧТО СБЕГУ»

Максима сразу определили в реанимацию, потому что показатель кислорода в крови был критически низким. Там ему пришлось провести три дня.

— Антибиотики кололи каждые три часа и ночью, и днем. Свет никогда не выключали. Вставать было нельзя. Один врач мне разрешил подойти к окну, пришла другая смена — отругали, пригрозили, что привяжут, а то вдруг я сигану в окно и сбегу, — вспоминает Максим.

Мужчине довелось побывать в двух больницах и за 23 дня сменить семь палат. Максим признается, что вещи уже не распаковывал.

— В боксе лежал с начала на первом этаже, потом в другом. У нас у всех пакеты с вещами так и стояли неразобранные. Медработники заходили с улицы, кормили нас через окошечко. В таких условиях чувствуешь себя собакой Павлова — все по режиму, по командам. Хорошо, что семья, родственники поддерживали — приносили фрукты, воду, потому что пить хотелось постоянно.

Плазма помогает тем, у кого заболевание проходит в тяжелой формеФото: Юлия РЕУТОВА

У Максима взяли несколько анализов на коронавирус.

— Сначала анализ был отрицательным, а потом пришел положительный. Я думал, что это хорошо, а потом мне объясняли, что это подтверждение коронавируса. Последние шесть дней я чувствовал себя уже абсолютно здоровым — просто ждал результат последнего анализа. Даже в Роспотребнадзор звонил, боялся, что он затерялся, потому что у моего соседа по палате анализ нашли вообще в другой больнице.

«КОРОНАВИРУС СУЩЕСТВУЕТ»

Сам Максим не понимает, где мог заразиться — за границу не ездил, с иностранцами не общался. Один раз только встречался со знакомым, который приехал из Москвы, но у того анализ оказался отрицательным. Пока основная версия, что коронавирус поймал где-нибудь в магазине.

— Это сейчас я без маски не выхожу, руки постоянно протираю антисептиками, а тогда спокойно пренебрегал мерами защиты. Конечно, теперь с осуждением смотрю на тех, кто не носит маску, они же потом грязными руками и лицо трогают, и другие поверхности. Когда я попал в больницу, в области было около 20 заболевших, а теперь счет на тысячи.

По словам Максима, теперь ему предстоит бороться со страхом у знакомых и стереотипами:

— Узнав, что я переболел, некоторые отказываются встречаться, общаются со мной только по телефону. А другие до сих пор пытаются убедить, что коронавируса нет, а у меня была обычная пневмония. Просто они еще не знают, что это такое.

Теперь Максим считает своим долгом помочь тяжелобольным людям, поэтому и решился на сдачу плазму.

АНТИТЕЛА В ПОМОЩЬ

Несмотря на то, что переболевших коронавирусом в регионе довольно много и большинство людей готовы стать донорами, найти подходящего кандидата очень сложно. Главное требование — отсутствие хронических заболеваний, в числе которых гипертония, сахарный диабет и другие. А вирус поражает именно тех, у кого здоровье уже ослаблено.

Забор плазмы проводят в мобильном пунктеФото: Юлия РЕУТОВА

— Конечно, не каждый перенесший инфекцию COVID-19 может стать донором плазмы, — объясняет врач-трансфузиолог донорского отдела областной станции переливания крови Светлана Черданцева. — При выздоровлении до выписки из стационара пациента лечащий врач информирует его о возможности сдачи плазмы и сообщает ему контактный телефон донорского отдела. Медицинские организации направляют в областную службу крови списки потенциальных доноров-реконвалесцентов COVID-19. Врач-трансфузиолог связывается с выздоровевшими южноуральцами и при получении от них согласия на сдачу плазмы, а также при отсутствии противопоказаний абсолютных и временных, дает рекомендации по соблюдению режима питания перед сдачей компонентов крови.

Донору необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией в Челябинске или в области, официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19 легкой или средней степени тяжести с результатами лабораторных исследований.

Плазму отправляют по заявке больницыФото: Юлия РЕУТОВА

Сама процедура забора плазмы длится не более часа. Кровь прогоняется через специальный аппарат, который быстро разделяет ее на компоненты. В «умную машину» заносят множество параметров — скорость забора и возврата крови, даже величину, с которой манжетка сдавливает руку донора, поэтому процесс очень индивидуальный.

— У донора небольшими порциями забирают кровь, выделяют и собирают плазму, а лейкоциты, эритроциты и тромбоциты возвращают донору обратно. рассказывает врач-трансфузиолог отдела заготовки крови Челябинской областной станции переливания крови (ЧОСПК) Наталья Зубова. — За одну процедуру будет собрано 600 мл плазмы. Этот объем может спасти от двух до трех жизней.

Плазму хранят в специальных холодильникахФото: Александр ВАСИЛЕНКО

Заготовленную плазму хранят в специальных холодильниках. Она отправится к пациенту по заявке больницы. Пожертвовать плазму с антителами к коронавирусу, например, больному родственнику, нельзя. Кому ее перелить — решает врач.

В этот раз у Максима не взяли кровь, нашлись временные противопоказания, но стать донором он сможет через месяц. На сегодняшний день плазму для тяжелобольных людей сдали 25 человек, которые уже побороли коронавирус.

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