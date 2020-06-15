Главный вопрос: избирком Челябинской области показал бюллетени для голосования по Конституции

Сегодня, 15 июня, избирательная комиссия Челябинской области получила бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию. Председатель облизбиркома Сергей Обертас лично проверил бланки в типографии и удостоверился в уничтожении бракованных документов.

На листе с зеленой сеткой — пояснение, как нужно заполнять документ. Многие интересовались, какие будут варианты ответов. Оказалось. что в бюллетени всего один вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Таких бюллетеней напечатано более 2,6 млн — по числу избирателей. Ушло на них больше шести тонн бумаги — это почти вес грузовика!

Сейчас бюллетени хранятся в типографии «Книга», а завтра их повезут по территориальным комиссиям, которых в нашей области 51.

— Все бюллетени защищены от копирования. На каждом экземпляре имеются специальные знаки: защитная сетка и микрошрифт, — рассказал директор полиграфического объединения «Книга» Дмитрий Таскаев. — Такой заказ мы выполняли не первый раз, наше предприятие традиционно печатает бюллетени к выборам.

Бюллетени рассортированы по территориям.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Эти, например, отправятся в Ленинский район Челябинска.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Директор полиграфии отмечает, что бюллетени для КОИБа — электронной урны — немного отличаются. Они белые с лицевой стороны и с защитной сеткой с обратной, чтобы не препятствовать распознаванию отметки.

Напечатали бюллетеней с запасом, чтобы выбрать качественные — с первого раза выкатать нормальный оттиск нельзя.

— Бюллетень должен быть идеальным, практически как денежный знак, — говорит председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. — Поэтому бюллетени, на которых смазан рисунок или нечетко отражена сетка, уничтожаются.

На бюллетенях один вопрос и два варианта ответа.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Бракованные листы, а их больше 19 тысяч, разрезали прямо при журналистах. Они уже никак не попадут на участки для голосования.

Бракованные бюллетени уничтожили.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Листы разрезали и выкинули.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Перед принятием бюллетеней, погашением неиспользованных и передачей бланков компании «Спецсвязь» — которая повезет их в область, были подписаны акты.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Завтра листы для волеизъявления под охраной повезут в область. До 19 июня все они должны быть доставлены территориальным комиссиям. На участках документы должны оказаться до 24 июня. Потому что на следующий день начнется голосование по поправкам к Конституции, продлится оно неделю — по 1 июля. Ознакомиться с предполагаемыми поправками можно на сайте конституция2020.рф.

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