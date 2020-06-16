Не могли разнять: на Алом поле в Челябинске бультерьер без намордника покалечил собаку

Алое поле в центре города давно привлекает собачников. Здесь установлена огороженная площадка для выгула и тренировки хвостатых. В основном собираются челябинцы с дружелюбными небольшими породами: биглями, корги, терьерами и другими. Из крупных — безобидные ретриверы, лабрадоры и хаски. Ведь вокруг полно отдыхающих и детей.

В прошлый понедельник, 8 июня, супруги-фотографы Алексей и Полина Шульгины выгуливали здесь своего джек-рассел-терьера. Едва они отпустили его с поводка, как на него набросился бультерьер бойцовской породы.

— Перед тем как зайти, мы осмотрели площадку. Почти все были знакомые, небольшие. А небольшие, но незнакомые — на поводках. Последив минуты три за поведением Джека, мы отпустили его играть. Спустя пару минут услышали крик: «Стой! Ты куда?!». Лешу чуть не снес с ног только что появившийся бультерьер, без намордника и поводка, — вспоминает Полина.

Джек. Фото: Полина Шульгина

Пес схватил Джека и стал рвать. Разъяренного бультерьера не могли остановить восемь человек. Его били, пинали, но он не ни в какую не разжимал челюсти и мотал Джеком из стороны в сторону, как тряпкой.

— Из пасти подтекала кровь. Кто-то побежал за водой в надежде вылить ее и разнять. Еще двое разжимали зубы, и только спустя просто бесконечные минуты, бультерьер ослабил хватку. Джек упал на песок. Он не смог даже отползти. Лапа была в крови и не сгибалась, он скулил, не давал ничего осмотреть. Мы домчались до ближайшей ветклиники. У Джека гематома на все правое бедро: ровно до живота, где смыкались челюсти. Лапа, которая целиком была в пасти, в ранах. Прокус на шее в двух местах: у артерии и на холке. А еще шоковое состояние, которое частично сняли уколами. На лечение уйдет минимум 3 тысячи рублей.

У Джека раны от укусов и шоковое состояние. Фото: Полина Шульгина

Свидетелями происшествия и криков стали многочисленные прохожие и дети. Владелец бультерьера, женщина средних лет, догнать и удержать своего питомца не смогла.

— Особо активных действий она не предпринимала. Скорее, вела себя так же, как и другие: кричала «отпусти» и пыталась чем-то шлепнуть собаку, чтобы отвлечь. Челюсти все это время пыталась разомкнуть другая женщина, при этом сильно рискуя своей рукой, за что ей наше огромное и теплое спасибо. Когда все закончилось, хозяйка взяла собаку на поводок и одела на нее намордник. Писать заявление в полицию мы не планируем, как и пытаться выйти с хозяйкой на контакт и что-то выяснить. Хочется просто предостеречь других от подобных контактов, — говорят Шульгины.

Бультерьер со своей хозяйкой. Фото: Полина Шульгина

Для Шульгиных ситуация оказалась шоком, ведь собаки — такие же члены семьи. О случившемся Полина рассказала в соцсетях. На историю откликнулись собачники, чьи питомцы тоже пострадали на этой площадке от пса бойцовской породы.

— У меня лабрадор, и на него тоже кинулся этот бультерьер. Серьезных травм, не было, но какой ужас мы испытали, не передать словами. Его точно также пытались оттащить несколько человек, — рассказала Наталья.

— Приходили со своим корги, тут был белый бультерьер, чуть не вырвал у чужого мужчины бутылку, пока тот пил. Такие породы, конечно, требуют в несколько раз больше занятий и внимания, — прокомментировала Мария.

В Челябинске подобные площадки — большая редкость, поэтому многие специально приезжают на Алое поле.

По словам Полины Шульгиной, никаких прописанных правил выгула собак на площадке нет и устных договоренностей — тоже:

— Все надеются на ответственность и адекватность друг друга. Воспитал собаку, социализировал вовремя — она бегает по площадке сама по себе. Если недовоспитал, не доучил, собака конфликтная или проявляет агрессию — ходит с тобой по снарядам на поводке. Но, скажем, не всегда хозяева об этом задумываются, так что периодически случаются эксцессы, и кого-то уже устно просят взять собаку на руки или на поводок.

КОММЕНТАРИЙ

«Владельцам собак нужно договариваться о времени прогулки»

— Эта проблема была и будет. Здесь однозначно — человеческий фактор. Владельцам нужно договариваться, кто во сколько выходит гулять. Маленькие собачки должны выгуливаться с маленькими, большие — с большими, это очень важно. Владелец маленькой собаки, увидев на площадке крупную, должен делать вывод, что им здесь делать нечего, — говорит челябинский зоозащитник Карен Даллакян. — Площадка на Алом поле не для выгула, а для тренировок, чтобы собака без намордника и ошейника имела возможность бегать и тратить дурную энергию. Она не предназначена для маленьких собак, поскольку все тренажеры рассчитаны на крупных и средних.

Как нужно вести себя, если напала бойцовая собака?

— Нужно делать то, что будет неожиданно для этой собаки. В первую очередь кричать — громкий шум испугает ее. Подставить для зубов сумку или пакет — что есть, чтобы собака не вцепилась в руку. Некоторые собаки натренированы хватать за горло, нужно в первую очередь защищать лицо, шею. Еще можно воспользоваться специальным баллончиком, — добавляет Карен Даллакян.

СПРАВКА КП

Можно ли привлечь к ответственности владельца собаки, которая нанесла вред вашему питомцу?

— Не так давно у нас был принят федеральный закон «Об ответственном отношении к животными», который устанавливает обязательные требования. В частности, в статье 13 этого закона есть требования к выгулу собак. И понятно, что такие бойцовские породы должны выгуливаться в наморднике, на поводке. Перечень потенциально опасных собак есть в пункте 7 статьи 13 — там идет ссылка на постановление правительства от 29 июля 2019 года №974. В нем 12 пород, в том числе помесь этих собак, — объясняет председатель Челябинской коллегии адвокатов «Перспектива» Александр Щербинин.

Сейчас разрабатываются изменения в Кодекс об административных правонарушениях, должна быть введена ответственность от 3 до 5 тысяч за выгул собак без намордника и без поводка там, где это обязательно. Но пока таких норм нет. Кроме того, владелец пострадавшей собаки может в гражданском порядке, путем подачи иска, потребовать возмещение причерченного ущерба: в данном случае расходы на лечение и, возможно, компенсацию морального вреда.

С точки зрения гражданского права, домашние животные — это вещи. То есть, вещь одного человека причинила вред имуществу другого, соответственно, он имеет право на возмещение. Причем, здесь не имеет значение чья собака первой начала. Здесь речь идет о том, что собаке были причинены повреждения и это потребовало лечения.

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