2020-06-16T13:36:33+03:00
Общество

«Уже практически опустился на дно»: в Челябинской области подросток спас из воды пятилетнего малыша

Школьник мечтает стать военным или спасателем
Валентина ВАГАНОВА
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14-летний Владимир Каштанов спас пятилетнего ребенка из воды.14-летний Владимир Каштанов спас пятилетнего ребенка из воды.Фото: из архива героя публикации
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Стоял жаркий июньский день, пятилетний Рафаэль отдыхал с мамой на реке Сухарыш в Чебаркульском районе. В какой-то момент она отвлеклась, и малыш ушел под воду. Ребенок быстро стал захлебываться водой. Неподалеку проплывал 14-летний Владимир Каштанов, он увидел тонущего ребенка и бросился на помощь.

— Мальчика этого увидел под водой, он уже практически на дно опустился. Подхватил и вытащил из воды, на берег, — вспоминает юный герой.

Рафаэль успел наглотаться воды, потерял сознание. На берегу мама оказала ему первую помощь, и до приезда медиков сын очнулся. С пляжа ребенка увезли в детское отделение Чебаркульской городской больницы. Историю спасения рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Этот мальчишка, Володя, находился рядом. Увидев, что происходит, сориентировался и вытащил Рафаэля из воды, — рассказала мама мальчика. — Огромное ему спасибо за такую быструю реакцию на происшествие, за спасение моего сына!

После школы Вова хочет поступить в военное училище или вуз МЧС. Фото: из архива героя публикации

После школы Вова хочет поступить в военное училище или вуз МЧС.Фото: из архива героя публикации

Владимир живет в поселке Тимирязевский. Хорошо плавать его научили родители. Парень состоит в военно-патриотическом клубе «Стронг», подшефном челябинскому СОБРу Росгвардии. Он мечтает стать военным или спасателем.

— В нашем клубе мы занимаемся стрельбой, разбираем-собираем оружие, скалолазанием, общефизической подготовкой. А еще люблю баскетбол, играю в школьной команде, — поделился Володя. — Вообще, я хотел бы поступить в военное училище или вуз МЧС. В Санкт-Петербурге у меня живет старшая сестра, и там как раз есть университет МЧС России. Надо только школу хорошо закончить.

Владимир — воспитанник подшефного СОБРу военно-патриотического клуба «Стронг». Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

Владимир — воспитанник подшефного СОБРу военно-патриотического клуба «Стронг». Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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