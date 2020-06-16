2020-06-16T15:04:30+03:00
Происшествия

Есть погибшие: грузовик без тормозов устроил жуткую аварию на трассе М-5 в Челябинской области

Многотонник «собрал» пять машин
Валентина ВАГАНОВА
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Кадры с места аварии ужасают.Кадры с места аварии ужасают.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Сегодня, 16 июня, на федеральной трассе М-5 в Катав-Ивановском районе произошло массовое ДТП. Столкнулись два грузовика и три легковушки.

— Авария произошла в 13:20. 36-летний водитель грузовика, по предварительной информации, со слов водителя, из-за отказа тормозов столкнулся с движущимися попутно пятью автомобилями: «Лада Гранта», ВАЗ-2114, «Ауди-Q7», «Рено Сандеро» и грузовым автомобилем «Сино», — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла на 1649 километре трассы М-5 — на участке через реку Сильга, который сейчас ремонтируют. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла на 1649 километре трассы М-5 — на участке через реку Сильга, который сейчас ремонтируют.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Двое погибли, еще семь человек ранены. Людей из искореженных автомобилей доставали десятки спасателей. Как рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области, для ликвидации последствий ДТП привлечено 36 человек и 10 единиц техники. Пострадавших доставили в городскую больницу Катав-Ивановска. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пострадавших из машин доставали десятки спасателей. Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск», Ринат Сагадиев

Пострадавших из машин доставали десятки спасателей. Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск», Ринат Сагадиев

Легковушки превратились в груду металла. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Легковушки превратились в груду металла.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

По предварительным данным, два человека погибли, еще у семерых - травмы. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

По предварительным данным, два человека погибли, еще у семерых - травмы.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Очевидцы делятся в соцсетях кадрами с места аварии. Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск», Ринат Сагадиев

Очевидцы делятся в соцсетях кадрами с места аварии. Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск», Ринат Сагадиев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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