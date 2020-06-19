Подготовка к сезону бикини: как фитнес-клубы Челябинска «эвакуировались» в парки

Спортивный журналист «Комсомольской правды-Челябинск» Алексей Микушин следит за своей формой, поэтому в парке Гагарина на пробежке бывает часто. Но то, что происходит там сейчас, его удивило...приятно удивило. Кого только не встретишь на открытых фитнес-точках:

— Куда я попал!? Бегу по Шершневкому бору, никого не трогаю, и тут на тебе! Площадка, разделяющая Парк Гагарина и лесной массив – за памятником Курчатову, превратилась в один громадный «спорткомплекс» - с полкилометра длиной и под сто метров шириной. Буйство физической культуры и спорта! Не иначе. Навскидку, насчитал не меньше двух-трех сотен любителей спорта и здорового образа жизни. Повстречал даже нескольких игроков челябинского «Трактора» во главе с воспитанником челябинского хоккея, ныне игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталием Кравцовым.

ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ В СОСНОВОМ БОРУ

— Все спортзалы и фитнес-центры закрыты до особого распоряжения, а на открытом воздухе можно, вот и тренируемся, — приподнимаясь с гимнастического коврика, улыбается одна из девушек в ярких оранжевых лосинах. — Под крышей такую арену вряд ли построишь (смеется), а тут – все готово: свежий воздух, зеленая травка, тренажеры. И бесплатно. И социальную дистанцию соблюдай - не хочу. Места всем хватит.

— Ритуал подготовки к пляжному сезону никто не отменял, вот люди и занимаются. Некоторые до седьмого пота и до позднего вечера, — добавляет ее соседка.

Руки выше, животики подтянули!Фото: Алексей МИКУШИН

Действительно, в Парке Гагарина и Шершневском бору нынче можно проводить тематические «экскурсии» по направлению – открой для себя мир спорта. В одном месте увидишь с десяток представителей самых различных видов. Боксеры и кикбоксеры подвесили тяжеленные автомобильные покрышки и отрабатывают технику ударов – одно загляденье. Кто-то лупит руками и ногами по специальным «лапам». Тут же что-то подсказывают тренеры. Чуть в стороне – детская секция художественной гимнастики: юные школьницы, аккуратно расстелив коврики, повторяют все движения за своим наставником - сидя, стоя, лежа. Все, как на обычной тренировке.

Рядом работает школа индийского танца. Женщины просто поставили на тропинку магнитофон, расположились кружком и, не обращая ни на кого внимания, дают жару. Как тут пробежать мимо?!

Индийские танцы в модеФото: Алексей МИКУШИН

«Фитнес-няшки» - это отдельная история. Не покидает чувство, что фитнес-центры Челябинска постепенно переезжают в лесопарк.

ТРЕНИРОВКИ ДО РАССВЕТА

Ну, а сильный пол, разумеется, кучкуется на воркаут-площадке и «тренажерке», что рядом со стадионом Елесиной. Народу, особенно под вечер, как за сырокопченной колбасой во времена СССР. Но, удивительно, места всем хватает. Тем более, что и тренажеров здесь понастроили порядком. Витает дух взаимного уважения: никто не берет штурмом спортивные снаряды, не грубит. Что-то освободилось, тогда подходи, занимайся, хоть до ночи.

Воркаут-площадка - любимое место для представителей многих видов спорта.Фото: Алексей МИКУШИН

— Я понимаю, что сейчас сложнее всего, например, пловцам, тем, кто, обычно занимается в помещениях, или спортивным гимнастам, волейболистам, баскетболистам. Бассейны, спортивные залы пока закрыты. Но с парнями кроссик километров восемь пробежали. Дистанцию социальную соблюдали. Как положено, — разминаясь у шведской стенки, делится впечатлениями многократный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов.

Уличная "тренажерка" - эпицентр мышечной энергии.Фото: Алексей МИКУШИН

Своим опытом на этот счет в эфире радио «Комсомольская правда» - Челябинск» (95,3 FM) недавно поделился директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов:

- Я, как спортивный руководитель, должен всегда поддерживать себя в хорошей форме. Постоянно занимаюсь на уличных тренажерах. Как соблюдаю санитарно-эпидемиологические нормы? Тренажеры не протираю, но руки антисептиком постоянно обрабатываю.

Юные гимнастки-"художницы" могут тренироваться, где угодно.Фото: Алексей МИКУШИН

После тренировке дружно с ковриками домой.Фото: Алексей МИКУШИН

ВЫХОДИТЕ «ПО СТУПЕНЬКАМ»

Вадим Черепанов, младший научный сотрудник НИИ Олимпийского спорта УралГУФК, тренер по физподготовке ФК «Челябинск»:

— Наверняка, многие на самоизоляции поднабрали вес, отрастили животики, «сбили» дыхалку. Безусловно, дома сложнее держать себя в форме. Много соблазнов. Поэтому я бы рекомендовал выходить из такой самоизоляции «по ступенькам», поскольку увеличивается шанс травмироваться. Мышцы теряют привычку, снижается мышечная масса, падает рабочая сила, ухудшается выносливость, сердечная мышца вместе с легкими отвыкают от нагрузок.

Прежний курс упражнений вы уже не сможете повторять — будете страшно уставать и намного дольше восстанавливаться. Эластичность связок и суставов снижается. Если набрали лишний вес, то он может стать для вас неподъемным — можете заработать растяжение или вообще разрыв связок.

Еще одна причина — банальное отсутствие желания тренироваться. Начните возвращаться с мотивации. Что вас «взрывало» раньше? Помните, что после начала обычных тренировочных занятий, нужно давать себе нагрузку, вдвое меньшую, чем была до этого! Тренировки начинаются с разогрева мышц и суставов, настройки дыхания. Не бойтесь — с течением времени организм «вспомнит» былое и начнет работать в том режиме, который от него требуют.

Разумеется, после выхода из «карантина» можно говорить о таком понятии, как «детренированность». Спортсмену, физкультурнику нужно снова найти мотивацию. У профессиональных спортсменов такая мотивация выше, поскольку это фактически их работа. Главная опора, повторю – это мышцы. От этого все «пляшет». Так что поднять, подтянуть этот компонент крайне необходимо. Тем, кто себя особенно «запустил» могу порекомендовать проверить сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат.

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