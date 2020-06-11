Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области до конца июня
В четверг, 11 июня, Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 30 июня. Ранее режим ограничений из-за эпидемии коронавируса объявлялся до 14 июня.
До конца месяца по-прежнему запрещены все массовые мероприятия. У выпускников 9 и 11 классов появилась определенность: балы нужно отменять или переносить на очень долгий срок. Ни у родителей, ни у детей нет настроения гулять. Ресторанам придется возвращать деньги. Средний банкетный чек девятиклассника и одного родителя — пять тысяч рублей.
В Челябинской области, как сообщает пресс-служба губернатора, ограничена работа ряда объектов. Например, закрыты ТРК. Но внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений. Например, если у магазина есть отдельный вход. Общепит работает на вынос.
Напомним, с 15 июня на Южном Урале заработают санатории с медицинской лицензией. Начались тренировки воспитанников спортшкол на свежем воздухе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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