Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области до конца июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:39:00+03:00

У выпускников школ в этом году праздник скомкан из-за эпидемии ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В четверг, 11 июня, Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 30 июня. Ранее режим ограничений из-за эпидемии коронавируса объявлялся до 14 июня.

До конца месяца по-прежнему запрещены все массовые мероприятия. У выпускников 9 и 11 классов появилась определенность: балы нужно отменять или переносить на очень долгий срок. Ни у родителей, ни у детей нет настроения гулять. Ресторанам придется возвращать деньги. Средний банкетный чек девятиклассника и одного родителя — пять тысяч рублей.

В Челябинской области, как сообщает пресс-служба губернатора, ограничена работа ряда объектов. Например, закрыты ТРК. Но внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений. Например, если у магазина есть отдельный вход. Общепит работает на вынос.

Напомним, с 15 июня на Южном Урале заработают санатории с медицинской лицензией. Начались тренировки воспитанников спортшкол на свежем воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU