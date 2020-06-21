2020-06-21T09:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Охотники за коронавирусом: в Челябинской области медики устроили фотосессию в стиле известного фильма

Автомобиль скорой они превратили в машину охотников за приведениями, а вместо чемодана с лекарствами взяли «протонный» ранец
Валентина ВАГАНОВА
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Коронавирус будет побежден. Фото: Станция скорой помощи КоркиноКоронавирус будет побежден. Фото: Станция скорой помощи Коркино
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Сотрудники Станции скорой помощи Коркино творчески отметили День медика. Они организовали фотосессию в стиле «Охотников за привидениями». Но ловили не полтергейста, а существо поопаснее — COVID-19. Вирус, подкосивший здоровье миллионов, спрятался за городом, в заброшке. А врачи, вооруженные «протонными» ранцами, отыскали его и уничтожили.

На охоту... Фото: Станция скорой помощи Коркино

На охоту... Фото: Станция скорой помощи Коркино

Ковид предстал в образе приведения. Фото: Станция скорой помощи Коркино

Ковид предстал в образе приведения. Фото: Станция скорой помощи Коркино

— Сейчас у медицинских работников очень сложные времена, поэтому в выходной день мы поддержали проект, чтобы коллектив мог немного снять напряжение, — говорит главный врач станции Станислав Герасимов.

Вирус был быстро найден... Фото: Станция скорой помощи Коркино

Вирус был быстро найден... Фото: Станция скорой помощи Коркино

... и обезврежен. Фото: Станция скорой помощи Коркино

... и обезврежен. Фото: Станция скорой помощи Коркино

Фото: Станция скорой помощи Коркино

Фото: Станция скорой помощи Коркино

За шуточной фотосессией стоит серьезная тема: врачи — супергерои нашего времени, не жалея себя и забыв про усталость, спасают других. И профессиональный праздник тоже проводят на рабочем месте.

Так выглядят настоящие супергерои. За плечами медиков реально спасенные жизни. Фото: Станция скорой помощи Коркино

Так выглядят настоящие супергерои. За плечами медиков реально спасенные жизни. Фото: Станция скорой помощи Коркино

Фото: Станция скорой помощи Коркино

Фото: Станция скорой помощи Коркино

— Накануне дня медицинского работника возникла оригинальная идея увековечить интересную и одновременно непростую тему. Фотография подходит для этого как нельзя лучше. В голове всплыл старый добрый фильм «Охотники за привидениями». Коллектив у нас дружный, все поддержали интересную идею. И охота была, и протонные ускорители, и даже вирус, но главное, что мы, как и в любом «хэппи энде», его победили. Такая память останется с нами на долгие-долгие годы, — делится впечатлениями фельдшер выездной бригады Станции скорой медицинской помощи Татьяна Онищенко.

С реквизитом врачи заморочились. Фото: Станция скорой помощи Коркино

С реквизитом врачи заморочились. Фото: Станция скорой помощи Коркино

Фото: Станция скорой помощи Коркино

Фото: Станция скорой помощи Коркино

Фото: Станция скорой помощи Коркино

Фото: Станция скорой помощи Коркино

Машину неотложки превратили в автомобиль охотников за приведениями. Фото: Станция скорой помощи Коркино

Машину неотложки превратили в автомобиль охотников за приведениями. Фото: Станция скорой помощи Коркино

КП-Челябинск поздравляет сотрудников Станции скорой помощи Коркино с профессиональным праздником!

КП-Челябинск поздравляет сотрудников Станции скорой помощи Коркино с профессиональным праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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