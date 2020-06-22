2020-06-22T12:38:11+03:00
Общество

«Думали, страшнее рака ничего нет»: в онкоцентре Челябинска массовая вспышка коронавируса

Положительный тест сразу у 83 человек — пациентов и медиков
Ирина ГОЛЛАЙИрина ФАДЮШИНА
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Для онкобольных коронавирус на порядок страшнее, чем для здорового человека.Для онкобольных коронавирус на порядок страшнее, чем для здорового человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рабочая неделя началась с шокирующей сводки минздрава по коронавирусу. За минувшие сутки положительный тест на коронавирус на Южном Урале получили 270 человек. Это при том, что даже за 200 цифра вновь заболевших никогда не заходила. Резкий подъем дал больничный очаг — инфекцию обнаружили у сотрудников и пациентов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

ПРИЧИНУ ВСПЫШКИ ИЩЕТ КОМИССИЯ

— Сразу у 82 человек положительный результат на коронавирус. Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение, — рассказала пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

В онкоцентре провели необходимые санитарно-гигиенические мероприятия. Причины массовой вспышки изучает межведомственная комиссия Роспотребнадзора и минздрава области. О ситуации доложили губернатору Алексею Текслеру.

«СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ НЕТ НЕИЗЛЕЧИМЫХ»

По последним данным, первые заболевшие в онкоцентре были выявлены еще на прошлой неделе, в четверг. Сейчас диагноз подтвержден у одного из сотрудников, все остальные заразившиеся — пациенты. Неизлечимых среди них нет. У всех болезнь благодаря компьютерной томографии выявлена на ранней стадии, тяжелых случаев нет. Контактными числятся еще 155 пациентов, первые тесты у всех отрицательные, тем не менее все они получили предписание о двухнедельной самоизоляции.

— Пациенты частично выписаны, частично перегруппированы — в ковидные больницы и в другие онкоклиники. Челябинску активно помогают Магнитогорск и Копейск. Мы не деморализованы, продолжаем работать. Нечто подобное было в Свердловске, их опыт и помогает нам оставаться во всеоружии, — говорит главный врач ЧОКЦОиЯМ Андрей Важенин.

По словам Важенина, онкобольные самая уязвимая категория населения для коронавируса, как и пенсионеры.

— Помощь онкобольным не приостановлена, но госпитализация пока не ведется. Возможно, мы действуем несколько жестче, чем можно было бы в этих условиях, но мы намерены надежно разорвать цепочку заражений и вернуться в работу, — замечает Важенин.

ОНКОБОЛЬНЫЕВ ГРУППЕ РИСКА

Групповая вспышка в онкоцентре пугает не столько размахом болезни, сколько прогнозом на выздоровление. Уже не раз говорилось, что онкобольные входят в группу риска, где высок процент летального исхода. Из-за специфики борьбы с раком у этих людей резко снижен иммунитет. Получается, что больные не смогут сами бороться с коронавирусом. Их организм не готов к такой нагрузке и может не справиться.

— Раньше думали, что страшнее рака ничего нет, — говорят люди, страдающие онкологией, — а теперь больше пугает не рак, а коронавирус, который может перечеркнуть все старания врачей-онкологов и убить человека за несколько дней.

Кстати, первой жертвой ковид на Южном Урале также был онкобольной пациент. Правда, к моменту заражения у мужчины уже была термальная стадия рака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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