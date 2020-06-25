2020-06-25T13:16:14+03:00
Клиника года

Задай вопрос доктору: чем опасна миома и как предотвратить ее рост

На вопросы читателей отвечает акушер-гинеколог высшей категории Попова Марина Александровна
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Миома представляет собой доброкачественную опухоль мышечной стенки матки. Но, несмотря на свою доброкачественность — это все-таки опухоль и последствия могут быть разными, в зависимости от ее размеров и расположения. Кто-то страдает от продолжительных и невероятно болезненных менструаций, кто-то испытывает частые позывы к мочеиспусканию, боли внизу живота, у кого-то рост миомы вызывает необратимые изменения, приводящие к бесплодию.

Если же взять статистику гинекологических операций, то во всем мире самой частой причиной оперативных вмешательств в гинекологии (в том числе радикальных операций, связанных с удалением матки) будет — миома. Именно с этой проблемой все чаще и чаще в последнее время обращаются к врачам женщины самого разного возраста. Всех интересует, как обнаружить данную опухоль, как эффективно ее лечить, как избежать вмешательства, как планировать беременность и роды, если уже найдена миома.

Сейчас есть возможность выбора различных методов лечения — от наиболее распространенного — оперативного — до малоинвазивной технологии по лечению миомы без операции. В подавляющем большинстве случаев (98,5%) после эмболизации маточных артерий (ЭМА) никакого дополнительного лечения по поводу миомы матки уже не требуется. Быстро нормализуется цикл и уходят симптомы, которые были связаны с увеличением размеров матки.

О современных подходах лечения миомы вы можете задать вопрос врачу семейной клиники «Репромед» Марине Александровне Поповой.

Семейная клиника «Репромед» г. Челябинск:

ул. Карла Либкнехта, 20А;

ул. Братьев Кашириных, 76;

Тел.: (351) 214-17-17, +7 904 301-63-53;

clinica-repromed.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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