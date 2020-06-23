2020-06-23T03:44:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 23 июня 2020 года: авто в маске и чертова дюжина зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 23 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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В Магнитогорске прошел необычный автопробег. Фото: magnitogorsk.ruВ Магнитогорске прошел необычный автопробег. Фото: magnitogorsk.ru
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Согласно данным оперативного штаба, в Магнитогорске зарегистрировано 13 случаев заражения COVID-19 (всего 1086), трое (638) покинули лечебные заведения. 204 человека остаются в стационарах, еще 190 лечатся амбулаторно. Легкая степень заражения у 201 пациента, средняя у 190, в реанимации девять человек, пятеро на аппаратах ИВЛ. Умерло с начала пандемии 26 южноуральцев.

Последние новости по коронавирусу в Челябинской области на 22 июня 2020

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Даже автомобиль в маске: врач-реаниматолог Игорь Лысанов поучаствовал в ралли на ГАЗ-24, наряженном в огромную маску. Поучаствовал в пробеге и заместитель главного врача на ретро Москвиче, главной достопримечательности стационара на Суворова. Участники изначально должны были посетить все больницы города, однако удалось попасть лишь в несколько точек.

В области огромный суточный прирост заболевших, однако многие все равно игнорируют масочный режим. За минувшие выходные было составлено 216 протоколов за отсутствие маски. Сотрудники полиции проверили 49 трамвайных вагонов, из 506 пассажиров пятеро ехали без маски. Были проведены разъяснительные беседы, трем пассажирам выдали защитное средство, двое получили штраф.

В Челябинской области зафиксировано 6298 (+270 за прошедшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 3301 (+101) южноуралец выписан из больницы. Под наблюдением врачей остается 2838 жителей остаются под надзором врачей. За сутки умерло пять человек, всего в регионе 121 смертельный случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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