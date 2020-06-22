Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 июня 2020: плюс 270 зараженных и пять погибших

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:42:50+03:00

Вновь заболевших все еще много. Фото: Иван МАКЕЕВ

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С начала пандемии в Челябинской области коронавирус подтвержден у 6298 человек.

За минувшие сутки пришли результаты 187 новых положительных тестов. Кроме того, выявлено 83 случая заражения в Челябинском областного клиническом центра онкологи и ядерной медицины. Напомним, раковые больные считаются одной из самых неблагоприятных по прогнозу лечения пациентов — их иммунитет слишком снижен.

Под наблюдением медиков остаются 2838 человек.

За прошедшие сутки выписан 101 человек. Всего 3301 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

38 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло 5 человек.

Непосредственно от коронавируса:

— мужчина, 59 лет, из Миасса;

— женщина, 62 года, из Златоуста;

— мужчина, 71 год, из Магнитогорска.

От других причин:

— мужчина, 66 лет, из Челябинска (был острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий);

— женщина, 63 года, из Кыштыма (множественная миелома, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий).

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ИСТОЧНИК KP.RU