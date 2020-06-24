Закордонный фронтовик: как живется уральскому ветерану в Америке

— Я прожил с честью долгую жизнь без помарок и уверенно двигаюсь к 100-летию», — шутит мой 96-летний герой, ветеран Великой Отечественной войны Семен Бруштин. С 1996 года он живет в Америке. «Фронтовик, но вроде как уже чужой», — кто-то скажет. Однако президент России так не считает, присылает открытки, поздравляет с Днем Великой Победы.

Семен Иосифович Бруштин родился в Киеве в 1924 году. Окончание школы совпало с началом войны. С июля 41-го воевал на Западном фронте, дважды был тяжело ранен. В конце декабря 43-го демобилизован как инвалид войны. Пройден путь от техника-геодезиста до главного инженера треста. Инженер-строитель с пятидесятилетним стажем (Волга-Дон, Волга-Балт, Уралмаш…). Награжден орденами Славы, Отечественной войны и многочисленными медалями.

Лауреат конкурса «Великая Отечественная война» 2010 года. Награжден медалью и дипломом Союза писателей России за вклад в русскую литературу.

Семен Иосифович — автор многочисленных коротких рассказов (о войне в том числе), в которых нет ни слова вымысла. Все опубликовано (можно найти в Интернете) и высоко оценено литературными экспертами. Рассказы действительно проникновенные и оставляют след в душе. Но заинтересовал меня герой, более сорока лет проживший на Урале, не только творчеством и сохранной памятью о войне, но и тем, что «двигающийся к столетию» и потерявший все самое дорогое человек, продолжает любить жизнь и не выпускает перо из рук.

— С чем сложнее всего было смириться на фронте, Семен Иосифович?

— Недосып. Все перемещения осуществлялись ночью.

Вечный недосып!.. Я встал в строй в июле 41-го. Карабин и скатка, бои и горечь отступлений первых дней войны. В октябре было первое ранение в голову, а дальше… на войне, как на войне.

— А был ли какой-то секрет или ритуал «как остаться живым»?

— Перед атакой — цыгарка из махорки. Бросок. Ура! Мозг отключается. Ведь рядом гибнут. Последний бой… В расчете — две «сорокопятки» и 21 человек. К моменту моего ранения, осталось нас трое и одна пушка. Спасибо Богу, с войны вернулся я живым, инвалидом второй группы. Правда, от инвалидности в мирное время пришлось отказаться, чтобы устроиться на работу.

— «Жизнь без помарок» вы говорите... Неужели не было ни одного проступка, за который стыдно?

— В детстве случалось, конечно, — ватагою лазили в чужие сады. Голодомор был в 1933 году на Украине. Есть хотелось! А во взрослой жизни — только честь и долг. Душой не смел кривить никогда.

Когда началась война, Семен Бруштин только окончил школу. Фото: из архива Семена Бруштина

— Про любовь расскажите. Было ли место романтике на войне?

— До второго ранения был нецелованным. В школьные годы 10 лет носил подруге ранец. На фронте в кармане хранил ее портрет. Жаль меня не дождалась...

— Почему уехали из России?

— Дети эмигрировали в 93-м. Мы с женой отказались покидать Родину. А в 95-м я серьезно заболел. Нужна была сложная операция. Дети срочно нас вызвали в Америку. По приезду сразу сделали операцию. Удачно. До сих пор — без проблем. Обстоятельства так сложились, что пришлось остаться в Штатах. Но от российского гражданства не отказывался.

— В чем секрет долголетия?

— Мой прадед по отцовской линии прожил 107 лет…

Наверное, гены. 50 лет уж как не курю, дурью и вовсе никогда не баловался. До карантина по субботам позволял себе рюмочку коньяка. Сейчас — нет.

— Если бы в ваших руках оказался цветик-семицветик с одним лепестком, что бы вы загадали?

— Ах, цветик-семицветик! Ох уж эти карантин и самоизоляция! Хочу снять маску, обменяться рукопожатиями с друзьями, встретиться с потомками и их обнять. И еще есть одно желание: уйти без мук.

— О смысле жизни часто задумываетесь?

— Сегодня смысла нет — выбила из ритма пандемия. Без общения с интересными людьми нет идей, творчество без подпитки. Приходится жить прошлым. То, что воздвиг вместе с друзьями, пусть будет общим памятником. Из всей когорты волгодонцев я остался один. Но жизнь все равно любил и люблю. Дрожи о будущем — полное отсутствие!

Родные и друзья ушли. Похоронил детей и жену в США — большое личное горе. Тяжело быть полным сиротой… Рад внукам и правнукам. А еще дети и внуки моих покойных друзей считают меня родным…

— А об Урале вспоминаете? Какие самые яркие впечатления остались?

— Каждую свободную минуту, которую удавалось выкроить для отдыха, стремился посвящать общению с природой. Был и остался страстным рыболовом. На Урале предпочтение отдавал зимнему подледному лову. Озера здесь замечательные! Лучшего отдыха после трудовой недели трудно было придумать.

— В чем залог успеха в жизни?

— Преданность любимому делу, умение отдаться ему без остатка. Не было времени мечтать о богатстве, его и нет. Честь и совесть были всегда моим флагом. Спасибо судьбе, я его до сих пор не выронил. Как мужик и как человек состоялся. Все было заложено в детстве. Волей-неволей учился многому, старательно и увлеченно. Убежден, что мужик должен все уметь делать по дому и по хозяйству. Вот только… Живу ныне в другой стране, где все по-другому. И мой богатый жизненный опыт вряд ли пригодится моим внукам и правнукам.

— Это ведь здорово, что рука до сих пор тянется к перу?!.

— Я знаю, в чем причина. Слава Богу, сегодня еще ясна память, и ее беспокоит, что не успею рассказать людям обо всем, чем она богата. Все, что пережил, — в моих рассказах и стихах. Долгая жизнь с радостью и горем, с испытанием войной и послевоенными трудностями. Утихли страсти и переживания, связанные с иммиграцией. Гаджеты стерли из сознания представления об огромных расстояниях. Общения с друзьями не прерываю по сей день. Но… все же прошлое не отпускает. Безумно скучаю по запаху тайги и тем часам, когда бродил по уральским лесам с лукошком.

— Намеренно избегаете слова «ностальгия»?

— Вы правы, оно мне не нравится. Я считаю, что каждый из нас остается человеком до последнего дня, если он помнит... Помнит не только себя, но и друзей, однополчан, коллег. Помнит свою Родину, куда бы ни забросила судьба.

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