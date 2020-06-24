«Он как будто смирился и тонул молча»: боец Росгвардии из Челябинской области рассказала, как спасла 8-летнего мальчика

В сентябре Толик Юртаев пойдет в первый класс. А пока лето и в родном Кыштыме закрыты детские садики, мальчик проводит время со своей мамой. В прошлую пятницу она вышла на новое место работы — небольшой магазинчик у частных садов. Толик упросил маму взять его в магазин.

ИГРАЛ С КОТОМ, А ПОТОМ ПОШЕЛ КОРМИТЬ УТОК

— Первый рабочий день, суматоха. Я конечно, волнуюсь. Но за сынишкой приглядывала в окошко. Он мальчик тихий и не проблемный. Сначала играл с котом у крыльца, а потом пошел к берегу кормить уток. Когда я выглянула в окно последний раз, Анатолий сидел у воды на скамеечке, — рассказала нам мама мальчика Елена Юртаева.

Сады, где стоит ее магазинчик, разбиты на острове посреди пруда. К острову ведет большой металлический мост. По нему в тот день и возвращалась с работы боец Росгвардии, военнослужащая из Озерска Наталья Голубенко. На острове у Натальи свой домик и сад.

— Я была за рулем и ехала довольно медленно. Взгляд зацепился за мальчика у реки. Он стоял на понтоне и смотрел в воду. Я никак не могла от него оторваться. И вдруг он падает, начинает барахтаться, — вспоминает Наталья.

МЕСТО БЫЛО ГЛУБОКОЕ, МОГЛА УТОНУТЬ

Женщина тут же нажала на тормоза, выскочила из машины и кинулась в воду. Позади кто-то сигналил, ругался, не успев оценить обстановку. Но в тот момент она думала только про мальчика.

На глазах военнослужащей парнишка быстро ушел под воду. Он тонул как-то покорно — тихо и молча. Наталья нырнула следом, нащупала его в темноте, вытащила на берег.

— Только позже я осознала, что могла утонуть: место было глубокое, а на мне — форма, ботинки, которые тянут вниз. Но все сложилось так, как сложилось, — рассказывает Наталья.

Толик, конечно же, наглотался воды, но очень быстро пришел в себя: открыл испуганные глаза и сплюнул воду:

— Мама там, в магазине.

Наталья отвела мальчика к маме и сразу поехала в сад — сушиться. А спустя несколько дней Елена сама нашла ее, чтобы сказать спасибо.

— Наталья нам как крестная мама. Я ходила в церковь, поставила свечку за ее здоровье. Это она спасла сына от гибели, так как плавать ни он, ни я не умеем, — вытирает слезы Елена.

Она призналась, что мальчик до сих пор очень напуган и даже близко не подходит к воде.

— Мама, под водой было темно. А еще очень страшно, и я думал, уже никогда тебя не увижу, — признался Лене сынишка.

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ

О смелости военнослужащей Голубенко ее начальство узнало по промокшему пропуску. Без документов в Озерск не пускают, а у Натальи пропуск испорчен — печати на документе размыла вода. Пропуск женщине поменяют, а еще обещают представить к награде.

— Думаю, у меня просто сработал материнский инстинкт, — скромничает Наталья

Она счастливая мама двоих дочерей и теперь уже бабушка четырех внуков. Кое-кто из внучат — ровесники упавшего в воду Толика. Вот бабушка и заметила, что он в опасности даже то того, как мальчишка свалился в воду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru