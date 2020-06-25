2020-06-25T10:14:36+03:00
Клиника года

Когда пора на МРТ и как расшифровать результаты: задай вопрос доктору

На вопросы отвечает врач МРТ I категории Станислава Медведева
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В каким случаях показана МРТ-диагностика? Как проводятся те или иные виды исследований? Можно ли проходить МРТ при беременности и кормлении грудью? И существуют ли возрастные ограничения к проведению МРТ?

На эти и другие вопросы ответит врач МРТ I категории со стажем работы более 14 лет, главный врач клиники МРТ «Поиск» Станислава Александровна Медведева.

Диагностическая клиника МРТ «Поиск» оказывает услуги по профессиональной МРТ-диагностике и работает только по утвержденным МРТ-протоколам.

Врачи клиники проходят аттестационную квалификацию при Минздраве области, каждый месяц проходят разборы значимых исследований с докладом их в Областном обществе врачей рентгенологов и радиологов.

ООО ДК «Поиск» уже три года по тендеру сотрудничает с МАУЗ «Городская клиническая больница № 1» по обслуживанию пациентов Министерства Обороны и ФСБ России.

Клиника удобно расположена, перед входом имеется парковка. Специалисты ведут прием семь дней в неделю, а также в праздничные дни, что делает посещение максимально комфортным.

ООО ДК «Поиск»

г.Челябинск, ул. Воровского, 9 А;

Тел.: (351) 211-05-35, 750-56-34, +7 (922) 750-56-34.

mrt-clinic-poisk.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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