Ипотека с господдержкой: разбираемся, как купить жилье дешевле

По данным исследовательского агентства НАФИ, практически каждый второй гражданин России нуждается в улучшении жилищных условий.

Российские реалии таковы, что большая часть квартир на рынке покупается в ипотеку. До недавнего времени для покупки нового жилья можно было воспользоваться льготными ипотечными программами: семейной, сельской или так называемой «Дальневосточной» ипотекой. Но, чтобы воспользоваться этими предложениями, необходимо было подпадать под ряд условий. И, конечно, одно из самых важных — это иметь семью и детей. По словам директора дивизиона «Южный Урал» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Галины Родиной, среднестатистический потенциальный заемщик — семейная пара от 30 до 35 лет с детьми.

— Действительно, для таких заемщиков наиболее выгодным решением будет семейная ипотека. Также очень удобно использовать для покупки жилья материнский капитал, который сейчас дается, в том числе, и на первого ребенка. Однако далеко не все россияне стремятся обзаводиться детьми или вступать в брак, но при этом испытывают потребность в собственном жилье. И такие заемщики также могут нуждаться в господдержке при оформлении жилищного займа, — рассказала Галина Родина.

Чтобы охватить как можно больше россиян, а также подстегнуть рынок жилья, весной 2020 года в России была запущена программа льготной ипотеки с госучастием под 6,5% годовых, воспользоваться которой может любой гражданин РФ, вне зависимости от количества детей и места проживания.

Программой льготной ипотеки с госучастием можно воспользоваться до 1 ноября 2020 года. Это отличная возможность для тех, кто хотел улучшить свои жилищные условия, но еще не решился оформить ипотеку под минимальный для жилищного рынка процент.

Заявку на льготную ипотеку можно оформить в ряде российских банков. В Челябинске такой жилищный заем в том числе предоставляет Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Галина Родина, директор дивизиона «Южный Урал» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Как рассказала директор дивизиона «Южный Урал» УБРиР Галина Родина, в УБРиР можно оформить ипотеку с госсубсидией по ставке даже ниже официально заявленной в программе — 5,99% годовых.

— Ипотека сегодня находится под пристальным вниманием общественности, особенно после объявления правительства о запуске льготной ипотечной программы. Для одних недвижимость — это надежное и долгосрочное вложение средств, для других — давно желаемый собственный «уголок». Мы же помогаем людям получить средства для достижения их целей и реализовать их мечты. Сегодня благодаря поддержке государства банк предлагает своим клиентам в рамках акции подать заявку на ипотеку с годовой ставкой от 5,99%, это даже ниже обозначенной в льготной ипотечной программе, — отметила Галина Родина.

Кто может воспользоваться ипотекой с госучастием

Воспользоваться предложением может любой гражданин РФ в возрасте от 21 года до 65 лет. Ограничений по семейному статусу, наличию детей нет. Потенциальный заемщик также должен соответствовать стандартным требованиям банка: иметь постоянное место работы с текущем стажем не менее 3 месяцев, для ИП — от 12 месяцев работы, либо клиент должен иметь пенсию за выслугу лет или по старости. Ежемесячный доход заемщика должен составлять не менее 12,1 тысячи рублей.

Требования для приобретаемой жилплощади

Льготную ипотеку можно оформить на квартиру в строящемся или сданном в эксплуатацию новом многоквартирном доме.

У кого можно приобрести квартиру

Квартиру в строящемся доме можно приобрести у аккредитованных застройщиков по договорам участия в долевом строительстве либо у юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве. Жилье в доме, введенном в эксплуатацию, можно приобрести у аккредитованных застройщиков по договорам купли-продажи.

Ставка, сумма и сроки

Изначально, согласно условиям акции, максимальная сумма кредита для жителей Челябинска, составляла 3 млн рублей на срок от 5 до 25 лет. При этом первоначальный взнос при покупке жилья начинается от 20% от стоимости объекта. Однако 23 июня 2020 года Президентом РФ было предложено поднять максимальную сумму кредита для жителей регионов до 6 млн рублей.

— Средний размер ипотечного кредита в УБРиР — около 2 — 2,5 млн рублей. Однако цены на первичном рынке продолжают расти и хорошо, что у челябинцев появилась возможность приобрести жилье, в рамках господдержки, классом выше или с более высокими характеристиками, — отметила Галина Родина.

Вторичное жилье

Программа ипотеки с госсубсидией от государства распространяется только на новое и строящееся жилье. Но при этом квартиры на вторичном рынке продолжают пользоваться популярностью у челябинцев.

— По нашей статистике, каждая вторая квартира, которая приобретается с помощью ипотеки УБРиР — объект вторичного рынка. Однако госсубсидий на покупку вторичного жилья не предусмотрено. Это логично, так как государство хочет поддержать не только граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но и застройщиков. Но мы также хотим поддержать наших клиентов, приобретающих жилье без каких-либо программ, — рассказала Галина Родина.

С 9 июня банк снизил ставки по всем стандартным программам ипотеки от 0,5 до 0,85 п.п. Кроме того, у клиентов появилась возможность проводить рефинансирование ипотеки по акции «Бери больше — плати меньше» и получать дополнительную скидку в 0,5% к базовой ставке. Ранее эта акция распространялась только на программы строящегося и готового жилья.

Подать заявку на ипотеку можно в офисе банка или на сайте.

Уральский банк реконструкции и развития, лицензия ЦБ РФ № 429 от 06.02.2015.

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