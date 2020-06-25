«Добавлял из своих сбережений»: школьник из Челябинска собирает макулатуру и покупает футбольные мячи для приютов

Челябинский шестиклассник взялся за сбор макулатуры, чтобы помогать сиротам. «Это мой новый проект. Первый сбор макулатуры состоится уже в эту субботу 20 июня с 10.00до 12.00 во дворе дома по адресу Свердловский проспект 24 б. Жду всех желающих сдать макулатуру!». Такой пост на страничке ВКонтакте выложил Савва Ярыгин.

На вырученные средства мальчишка собирается покупать футбольные мячи и передавать их в детские дома и приюты. Это его очередной проект, так как Савва уже давно «болеет» благотворительностью.

ГЛАВНОЕ ХОББИ – ЕДУ ГОТОВИТЬ

— Моя мама работает в организации, которая развозит продукты, детское питание по больницам, приютам. Еще ухаживает за пожилыми людьми, проводит мастер-классы. Я ей давно помогаю. Знаю, какие бывают детские дома, какие есть благотворительные организации, какие акции они проводят. Их много разных, — со знанием дела говорит шестиклассник. — А мамин директор недавно подарил мне электрический шуроповерт, и я помогаю закручивать деревянные ящики. В них мы продукты развозим. За это мне дарят гематогенки. Но и денежку получается зарабатывать. Я ведь не только в футбол во дворе играю. Мое главное хобби – еду готовить. На благотворительный вечер пек венские вафли. Потом продавал их. Денежку откладывал. Но лучше всего у меня получается готовить хачапури и панкейки.

Савва с мамой Анной Владимировной. Фото соцсети.

Страничку Вконтакте школьнику помогла создать мама Анна Владимировна. Придумала и название с хэштегом #эко_sava – «Сдай макулатуру – спаси дерево». Она одна воспитывает ребенка. Рассказала, что как-то раз попросила сына сдать макулатуру, которая скопилась в офисе благотворительного фонда. Получилось рублей на 30, сын добавил еще монет и купил две мороженки — себе и любимой маме.

ВОСПИТАТЕЛИ ЧУТЬ НЕ РАСПЛАКАЛИСЬ

— Савва у меня мальчишка творческий, активный, заводной. По работе мне часто помогает. Что-то принести, унести, разгрузить. Ездит со мной в детские приюты. Гордо называет себя волонтером. А он у меня успел сняться в трех короткометражных фильмах студентов Челябинского института культуры. Гордится, что в двух из них исполнил главные роли, — рассказывает мама Саввы. — Еще сын обожает футбол. Кроссовки на нем просто «горят». По несколько пар за лето покупаю. А тут мы с ним пошли покупать футбольный мяч. Он говорит: «Давай купим два, а второй я подарю детскому дому». Спросил, — кто детям такие вещи покупает? Говорю – государство. Он мне: «Я тоже буду помогать». Вспомнил, что можно зарабатывать на макулатуре. Вот и выдвинул такую идею — покупать футбольные мячи и дарить их детским домам.

Семья решила проводить акции по сбору бумаги во дворе по субботам. В первый раз собрали 17 килограммов. Сами принесли 10, соседка с пятого этажа и друг Саввы из дома напротив. Заработали 70 рублей. Мальчишка добавил из своих сбережений еще 350, купили пару мячей за 200 рублей. Увезли в социально-реабилитационный центр.

— Воспитатели чуть не расплакались. Говорят, молодец мальчишка! Своим трудом денежку заработал и помог другим детям. Такое не часто встретишь, – делится Анна Владимировна.

Вместе с мамой школьник придумал "агитплакат". Фото соцсети.

Шестиклассник сам распечатал 26 объявлений и расклеил их по подъездам. Вот и очередная, уже вторая по счету благотворительная акция #эко_sava, пройдет в ближайшую субботу 27 июня. Савва вместе с мамой будут ждать всех в челябинском дворе на Свердловском проспекте, 24-б с 11.00 до 12.00. Только просят приносить книги, журналы, картон, газеты в перевязанном виде, чтобы не разлетались и нести было удобно.

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