Девять шагов развития Челябинской области

В четверг, 25 июня, губернатор Алексей Текслер выступил перед депутатами ЗСО с традиционным обращением: подвел итоги и обозначил шаги развития региона. Общение прошло в формате ВКС.

Мы узнали девять шагов, что наметил глава региона для развития Челябинской области и выхода региона из коронавирусного кризиса.

Шаг 1. Побороть эпидемию

— Минул год, и не такой уж это большой срок, но за это время произошло много событий, которые затронули каждого человека. Пандемия коронавирусной инфекции охватила весь мир, извне пришла к нам. Повлияла на глобальную и региональную экономику, на нашу с вами жизнь. Все мы вместе приняли этот вызов! — сказал губернатор.

В короткое время в регионе развернули около трех тысяч коек. Более половины из них, к счастью, остаются свободными. Оперативно больницы области были обеспечены оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Оперативно запустили новые мощности по выпуску одноразовых масок. Нарастили объемы тестирования в регионе.

Шаг 2. Строить современные больницы

В нынешнем году расходы на важнейшую сферу на Южном Урале выросли более чем на четверть, или на 4 млрд руб. Еще 2,8 млрд руб. поступило из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. Две трети средств понадобились на подготовку к отражению эпидемии госпитальной базы.

— Строятся ФАПы, приобретаются передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Возрождена санавиация. Обновляется автопарк скорой и неотложной помощи, — сказал губернатор.

Первичные сосудистые отделения строятся в Копейске и Аше. Стартует проектирование больниц в Нязепетровске и Златоусте, расширение детской больницы и нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске; нового хирургического корпуса ЧОДКБ. Решено построить новую современную областную инфекционную больницу.

Для решения кадрового голода в медицине за счет областного бюджета распространена выплата для уезжающих работать в глухие уголки по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Принят закон о поддержке медработников в покупке ими жилья при переезде на работу в села. Вырос целевой набор в ординатуру.

Шаг 3. Данные о выбросах в Челябинске выведут онлайн

— Все крупные предприятия области подключились к комплексному плану по снижению выбросов загрязняющих веществ. С предприятиями заключены 15 соглашений в Челябинске и Магнитогорске. До конца июля будет публично презентован проект регионального экологического стандарта, — заявил Текслер.

К концу года стационарных и мобильных постов в регионе будет 20. Данные с них будут поступать в Единый центр сбора и обработки информации. Результаты мониторинга будут доступны онлайн каждому жителю.

Шаг 4. Развитие агломераций: Челябинск и Магнитогорск свяжет «Ласточка»

Если бы обновлением общественного транспорта занимались раньше и постоянно, ситуация в сфере пассажирских перевозок была бы иной. Об этом заявил губернатор.

— Процесс обновления начали в прошлом году. Закупили 66 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска. Магнитогорск получил 25 новых трамваев. Эту работу, тренд на современный экологичный транспорт сохраним. Будем развивать и необходимую инфраструктуру, — заявил губернатор.

В регионе свяжут между собой ключевые агломерации

— Начнем со скоростных электропоездов «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Запустим сообщение уже в начале следующего года, — сообщил губернатор.

Шаг 5. Комфорт городской среды обсуждать с людьми

На особом контроле губернатора — перемены к лучшему в Челябинске.

— Уходят в прошлое несанкционированные стройки, рекламные конструкции, незаконные торговые объекты. Важно закрепить этот позитивный тренд, сделать город удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями здоровья, — сказал Текслер.

Нужно больше зеленых и прогулочных зон. Заниматься важной задачей нужно в постоянном контакте с жителями, урбанистами.

Шаг 6. Работать с молодежью

По предложению Алексея Текслера в области возрождается Управление молодежной политики.

— Структура станет центром поддержки всех молодежных объединений и групп. Здесь каждый получит возможность реализовать себя. Объявляю открытый конкурс на должность руководителя создаваемой структуры, — заявил глава региона.

Шаг 7. Сократить дистанцию между инвестором и губернатором

Для устойчивого развития экономики в область нужно привлекать инвестиции. По итогам 2019 года регион в федеральном рейтинге по инвестициям в основной капитал шагнул с 20-го места на 16-е, их объем за год составил почти 300 миллиардов рублей.

Показатель хороший, но, как отметил Текслер, для настоящего рывка в экономике цифры нужно удвоить.

— Я готов максимально сократить дистанцию от инвестора до губернатора. Заседания Инвестсовета должны быть наполнены содержательной, в том числе отраслевой, повесткой и проходить в рабочем режиме регулярно, при необходимости несколько раз в месяц. Буду лично этим заниматься, — заявил Текслер.

Эффективной работе правительства поможет цифровой комплекс управления регионом.

— Цифровая инфраструктура создает возможности для обеспечения принципиально новой скорости, качества и прозрачности работы Правительства области и муниципалитетов. Власть должна быть в контакте с людьми. Это моя твердая позиция, — подчеркнул губернатор.

В приоритете — здравоохранение, экология и сфера ЖКХ, работа с обращениями и инициативами граждан. Центр управления регионом и «народный бюджет», по словам Текслера, «станут ключевыми элементами взаимодействия и обратной связи с гражданами».

Кстати, некоторым главам Текслер попенял за отсутствие контактов с людьми. Нужно быть всегда на связи, в диалоге — это позиция губернатора.

Юных спортсменов обеспечат формой. Фото: gubernator74.ru

Шаг 8. Поддерживать развитие физкультуры и спорта

Просьбы строить стадионы, ледовые арены звучат на всех встречах главы региона во время его рабочих поездок по Южному Уралу.

В прошлом году в Кыштыме, набравшись смелости, к Алексею Текслеру подошли местные мальчишки, воспитанники хоккейной школы. Они попросили достроить ФОК, который заложили девять лет назад. На окончание стройки и покупку оборудования требовалось 96 млн руб. Губернатор распорядился вопрос с долгостроем решить, из бюджета области были выделены деньги. И в марте 2020 года ФОК открыли.

— Решаем проблему долгостроев и нерационального вложения средств в прошлые годы. На очереди — ФОК с бассейном в Нязяпетровске и ФОК в Кусе, — анонсировал Текслер. — Проектируются и строятся 60 спортивных объектов, почти в каждом муниципалитете.

— Считаю, что мы должны обеспечить ребят, которые представляют область на соревнованиях, спортивной формой и инвентарем. Поручаю минспорту области подготовить предложения до 1 августа, — заявил Текслер.

Шаг 9. В Челябинской области молодым ученым помогут решить квартирный вопрос

В феврале 2020 г. в РАН одобрили предложение Текслера по открытию в регионе Уральского филиала РАН. Представительство откроется в Челябинске, на ул. Ворошилова, в комплексе зданий международного кампуса ЧелГУ.

Комментарий

По мнению политолога Александра Мельникова, красной линией послания стал человек, требование прямого контакта с людьми, умения слышать людей, учитывать их мнение. В приоритете — социальная сфера: здравоохранение, образование, диалог с молодежью и некоммерческими организациями.

Молодым ученым помогут решить квартирный вопрос. Фото: Архив КП.

ЦИФРА

Один миллион рублей составит с 2021 года в Челябинской области размер социальной выплаты для 50 молодых ученых.

С Фондом фундаментальных исследований на гранты для ученых выделяется 100 млн руб.

Губернатор уверен: молодые научные кадры должны жить и работать дома — на Южном Урале.