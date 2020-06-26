Алексей Текслер предложил снизить процент по льготной ипотеке

Больше доступных квадратных метров! О развитии ипотеки с государственной поддержкой губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил на совещании под председательством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Тема: реализация национальных проектов.

ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ. ДЛЯ ВСЕХ

Алексей Текслер предложил снизить процент по программе ипотеки с государственной поддержкой на рынке строящегося жилья. Программа утверждена до ноября 2020 года и пользуется огромным спросом. Губернатор Челябинской области предлагает, чтобы совместно с ключевой ставкой Центробанка снижался процент по льготной ипотеке.

— Мы сегодня уже говорили про президентскую инициативу — ипотеку под 6,5%. Она крайне востребована. Отдельное спасибо тем банкам, которые идут на снижение первоначального взноса — вместо 20 до 15%. Это тоже хорошее стимулирование, для того чтобы входить в ипотеку. Но, тем не менее, мы понимаем, что снижается ключевая ставка Центробанка и было бы неплохо, если бы вместе с ней снижалась и ставка по ипотеке, — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатора поддерживают челябинцы. Риэлтор Любовь Иванова корреспонденту «КП» — Челябинск» заявила:

— Новая программа важна и для будущих новоселов, и для строительной отрасли. Мы знаем, что одно рабочее место в строительстве обеспечивает пять рабочих мест в смежных отраслях. На рынке возводимого жилья в Челябинске бум: квартир в домах с высокой степенью готовности мало. Было бы замечательно, если б ставка по ипотеке была еще доступнее.

БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ

Еще одно предложение Текслера — строить в провинции дома со служебными квартирами для работников бюджета. В регионе приняты специальные программы для обеспечения кадрами важнейших отраслей экономики и жизни — здравоохранения, образования, физкультуры, социальной сферы. Власти покупают единичные квартиры, тогда как есть потребность в больших объемах.

Губернатор предложил пересмотреть финансирование по федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

— Мы хотели бы инициировать в рамках федерального проекта «Жилье» федеральную программу по строительству жилых домов в населенных пунктах с численностью менее 20 тысяч человек в целях обеспечения служебным жильем работников бюджетной сферы. Комплексной программы, на мой взгляд, сегодня не хватает, — заявил Алексей Текслер.

ПЕРЕЕЗДЫ В ЛУЧШЕЕ

В нынешнем году в регионе построят 1,75 млн кв. м жилья. Есть задел на будущий год: по федеральному проекту «Жилье» построят 1,6 млн кв. метров.

За пять лет предстоит расселить 188 тыс. кв. м аварийного жилья. В новые квартиры въедут более 10 тысяч человек. Губернатор ускоряет задачу: исполнить программу реально до конца 2023 года вместо 1 сентября 2025 года.

Приоритет Текслера — строить новое современное жилье, а не покупать для новоселов «вторичку». Тем самым регион обеспечит работой строительные компании. А переселенцам гарантирован новый уровень качества жизни. И хорошее настроение!

Ипотека с господдержкой — это стимулирование строительной отрасли. Фото: Архив КП.

ЦИФРА

2 229 заявок подано в Челябинской области в банки по льготной ипотечной программе с государственной поддержкой под 6,5% годовых. Объем заявок оценивается в 3,3 млрд руб.

Банки уже одобрили 1492 заявки на 2,5 млрд руб.

673 заемщика уже оформили льготную ипотеку.

Заявки на оформление льготной ипотеки принимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО Банк «ДОМ.РФ».