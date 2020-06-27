«Арчи был как сын»: в Челябинске задержали подозреваемого в жестоком убийстве хаски
В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве хаски. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД региона. Сейчас хозяйка собаки отходит от шока и дает показания.
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— Задержан мужчина 1979 года рождения. По факту убийства собаки проводится проверка, устанавливается его причастность, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.
Ужасный случай произошел сегодня, 27 июня, на карьере на Северо-Западе Челябинска. Две женщины гуляли со своими собаками. Им повстречался мужчина с ружьем, который несколько раз выстрелил в хаски.
Мужчина несколько раз выстрелил в собаку. Автор: Иделия&Иджин/youtube.com
Одна из женщина — Марина — снимала всю прогулку на видео. В кадр попал и трагичный эпизод. По ее словам, незнакомец заявил, что охотился и собака спугнула его дичь.
В Челябинске застрелили собаку хаски.Видео: Иделия&Иджин/youtube.com
— Арчи было всего полтора года, добрый, веселый хаски. Для Кати он был как сын, — рассказывает Марина.
Арчи было полтора года. Фото: читательница КП-Челябинск
Сотрудникам полиции предстоит выяснить, на каком основании мужчина вел охоту и есть ли у него разрешение на хранение оружия.
Арчи убили на глазах у хозяйки
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ИСТОЧНИК KP.RU