«Арчи был как сын»: в Челябинске задержали подозреваемого в жестоком убийстве хаски

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве хаски. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД региона. Сейчас хозяйка собаки отходит от шока и дает показания.

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— Задержан мужчина 1979 года рождения. По факту убийства собаки проводится проверка, устанавливается его причастность, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Ужасный случай произошел сегодня, 27 июня, на карьере на Северо-Западе Челябинска. Две женщины гуляли со своими собаками. Им повстречался мужчина с ружьем, который несколько раз выстрелил в хаски.

Мужчина несколько раз выстрелил в собаку. Автор: Иделия&Иджин/youtube.com

Одна из женщина — Марина — снимала всю прогулку на видео. В кадр попал и трагичный эпизод. По ее словам, незнакомец заявил, что охотился и собака спугнула его дичь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787410" frameborder="0"></iframe> В Челябинске застрелили собаку хаски.Видео: Иделия&Иджин/youtube.com

— Арчи было всего полтора года, добрый, веселый хаски. Для Кати он был как сын, — рассказывает Марина.

Арчи было полтора года. Фото: читательница КП-Челябинск

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, на каком основании мужчина вел охоту и есть ли у него разрешение на хранение оружия.

Арчи убили на глазах у хозяйки

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