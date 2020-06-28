Владелица расстрелянного хаски встретилась с убийцей собаки

Хозяйка хаски, по имени Арчи, встретилась с убийцей своей собаки. Их разговор записали на видео. На кадрах видно, что женщина не может сдержать эмоцией, ведь любимый питомиц был для нее как сын.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787494" frameborder="0"></iframe> Челябинка встретилась с убийцей хаски.

Мужчина утверждает, что животное напало на него и ему пришлось защищаться. Однако пострадавшая говорит, что ее пес не мог причинить никакого вреда.

— Не ври! Он на тебя не кинулась. Хаски очень добродушны, — сказала владелица пса.

Арчи было всего полтора года. Фото: читательница КП-Челябинск

Жестокое убийство произошло в минувшую субботу, 27 июня, на Северо-Западе Челябинска. Расправу над животным засняла знакомая хозяйки собаки. На записи видно, как мужчина целится в хаски и безжалостно делает несколько выстрелов, после чего собака подает и умирает, истекая кровью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787410" frameborder="0"></iframe> В Челябинске застрелили собаку хаски.Видео: Иделия&Иджин/youtube.com

Убийца попытался скрыться, спрятавшись в туалете, но его поймали сотрудники охранного агенства. Сейчас южноуралец находится под стражей.

— Задержан мужчина 1979 года рождения. По факту убийства собаки проводится проверка, устанавливается его причастность, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

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