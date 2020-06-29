2020-06-29T11:21:04+03:00
Общество

«А школы закроют?»: с 1 сентября в Челябинской области стартует эксперимент по дистанционному образованию

Мы узнали, как именно будут отрабатывать возможности удаленной учебы
Ирина ГОЛЛАЙ
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Чиновники решили так: если и будет дистанционка, уроки все равно должны быть живыми.Чиновники решили так: если и будет дистанционка, уроки все равно должны быть живыми.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Родители школьников с ужасом думают о приближении 1 сентября. Из-за коронавируса детям снова грозит удаленка. А она уже доказала, что в реалиях настоящего времени не может дать качественного образования. И вот на фоне родительских страхов Москва объявляет, что уже с 1 сентября в стране начнется эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах. Среди 14-ти отобранных регионов — Челябинская область. Соседние регионы в эксперимент не вошли.

— Я раздавлена, в шоке. Не могу в это поверить, — говорит знакомая мама. — Этой весной дистанционка далась нам с трудом. Дома были скандалы, обиды. Год закончили кое-как. При этом качество знаний упало.

НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЫ. ЕЩЕ И КОЛЛЕДЖИ, И КРУЖКИ

Эксперимент по внедрению цифровой модели образования планируют проводить с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года. Ожидается, что участие в нем примут не только школы, но еще колледжи и училища, допобразование.

Во время эксперимента в России хотят создать свою цифровую площадку для нужд образования, а также разработать программу видеосвязи по типу Skype и Zoom. Это позволит учителям проводить видеоуроки без сбоев.

Все участники эксперимента получат новые компьютеры и оборудование для презентаций. Также в учебные заведения проведут скоростной интернет: не менее 100 Мб/с в городах и не менее 50 Мб/с в сельской местности.

ЖИВОЙ УЧИТЕЛЬ ОСТАЕТСЯ

Заявления из Москвы сделаны слишком общие. И они не касаются того, как будет проходить эксперимент. Из-за этого многие южноуральцы решили, что дистанционка станет повальной.

— Портфель, форма, учебники, кажется, нам теперь не нужны. Придется к осени покупать новый компьютер, — беспокоится все та же мама.

Однако в минобре области успокоили: школьники из Челябинской области продолжат учиться очно, в регионе не будет массового закрытия школ. Живой учитель — в приоритете.

— Мы не переходим на дистанционку и не отказываемся от живого учителя. Мы совершенствуем техническую базу школ и отрабатываем новые возможности удаленной учебы. Имея под рукой хорошую технику и скоростной интернет, те же малокомплектные сельские школы смогут выходить на связь даже преподавателями вузов. С хорошей техникой все школы области будут в равных условиях. Переход на дистанционную учебу из-за коронавируса был вынужденной мерой. Он вскрыл много проблем. Эксперимент научит наших учителей вести живые уроки по интернету, как будто они проводятся в классе, — заверила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

По словам Светланы Платоновой, Челябинская область стремилась попасть в новый эксперимент и сама подала заявку на конкурс. На Южный Урал уже начала поступать техника. Ожидается, что новые компьютеры получат более 700 школ региона, то есть практически все.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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