«Зачем растягивать это ужас?»: родители школьников из Челябинска требуют завершить учебный год

«Потерпите, родные!» — просят учителя. До конца года всего неделя-другая. От дистанта плачут и школьники, и родители, и педагоги. Самое страшное — ситуация может повториться уже этой осенью, если область накроет вторая волна массовых заражений коронавирусом.

«НАСТОЯЩИЙ ДИСТАНТ — В МУЗЫКАЛКЕ»

Ольга — мама пятиклассника из Тракторозаводского района. Говорит, у нее сдают нервы. Онлайн-занятия педагоги практически не проводят, объяснять темы приходится ей самой.

— Настоящий дистант только в муниципальной музыкальной школе и на дополнительном английском. По музыке я звоню преподавателю в Viber, она слушает, как играет ребенок. По английскому тоже идут «живые» занятия, без оценок. Все остальное меня возмущает, — говорит Ольга.

«ДОЛБЛЮ, ПОКА НЕ ПОЙМЕТ»

Ирина — мама пятиклассника. Парнишка учится на Северо-Западе в спортивном классе. В каком-то смысле дистанционка пошла ребенку на пользу. Раньше он приносил из школы тройки, а теперь стал отличником.

— Долблю его, пока все не поймет. А раньше — плыл по течению, — признается Ирина.

Но пятерки даются высокой ценой. Компьютера в доме нет. Это принципиально, чтобы ребенок не зависал в интернете, пока взрослые на работе. Делать уроки приходится по маминому телефону. Вчера учитель по географии провел урок в 11 часов дня, учитель обществознания вышел в онлайн в 12. В это время Ирина была на работе. Учить новую тему все равно пришлось вечером по учебникам. С математикой, русским еще сложнее. Сначала учебник читает мама, а потом выдает новые темы сыну.

— У педагогов есть расхожая поговорка: знать все учитель не может. А родители, получается, должны все знать? А учителю тогда по силам отпахать смену вместо меня? — возмущается Ирина. — Над уроками мы сидим до часу ночи. А мне вставать в пять утра.

Возмущает и то, что весомую часть заданий школьники должны делать на разных интернет-площадках. Ирина просит учителей отказаться от модных веяний и задавать на дистанте задания по учебникам.

«ЗА МНОГИХ УЧАТСЯ МАМЫ И ПАПЫ»

Дочка Елены учится на ЧТЗ, дистанционка далась ей легко. Уроки девочка-третьеклассница делает самостоятельно. Мама же объясняет ей вечером новые темы.

— Конечно, дочка более восприимчива к моему голосу, когда я зову ее кушать котлеты и пить компот. Когда я что-то ей объясняю, она не все понимает. Между нами портятся отношения. И если кто-то сегодня не понимает материал, это не значит, что ребенок глупый. Просто родители все очень разные, не каждому удается разъяснить материал, и не каждый взрослый сам понимает нюансы разных предметов, — замечает Елена.

Оценки в нынешней ситуации она считает не объективными. За многих школьников в эти дни пашут мамы и папы. Елена не понимает, почему в регионе учебный год продлили до конца мая.

— Лучше бы в сентябре вместо кучи контрольных, учителя в сжатой форме объяснили бы новый материал, а потом провели проверочную работу в форме зачета. Сегодня дети заложники ситуации. Сначала им нужно дать необходимые знания, а потом проверять. Я боюсь, в сентябре детей придется не учить, а переучивать.

Дискуссия в чате микрорайона «Ньютон»

Дискуссия в чате микрорайона «Ньютон»

«ВСЕ ИДЕТ К ДИКОМУ РАССЛОЕНИЮ В ШКОЛЕ»

У жителя Северо-Запада Вячеслава дочь в 8 классе. Девочка была отличницей, а после выхода на дистант успеваемость пострадала. Хотя школьница вместе с мамой-экономистом уроки делает каждый день до часу ночи.

— По отдельным предметам до учителей не дозвонишься. Общаться вживую они не хотят. А понятно не все. Ребенок учит тему с ошибками. Иногда прилетает плохая оценка, хотя должна быть пятерка. Кое-как добиваемся от педагога ответа. Выясняется, что компьютер не засчитал тест из-за того, что неправильно вбита нужная информация. Например, вместо сокращенного «о.» ребенок написал полностью «остров». Разве это нормально? — негодует мужчина.

Вячеслав — председатель родительского комитета. Говорит, все мамы и папы разные. Кто-то не в силах объяснить новую тему, кто-то забил на учебу детей вообще. И если раньше школа подтягивала школяров, то сегодня провал неизбежен. Вячеслав против любого дистанционного обучения.

— Я смотрю на детей своих родственников из деревни. Между ними и нашими уже пропасть. Иногда они просто не понимают, что имеют в виду мои дети. Настолько разная у них речь. Дистанционное обучение в школе приведет к дикому расслоению в городской школе. Раньше школа подтягивала всех детей. А сейчас вся ответственность на родителях, — говорит Вячеслав.

«К НОУТБУКУ ОЧЕРЕДЬ»

У Ларисы Килязовой сразу две школьницы — в третьем и шестом классах. Учиться им помогает ноутбук, выданный маме для дистанционной работы. Получается, что в течение дня его делят трое. Иногда на помощь приходит смартфон. Пока девчонки справляются.

— Задания приходят на разные электронные площадки. К ноутбуку очередь. Все на нервах. В семье работаю только я. Всякий раз тороплю дочек, — признается Лариса.

Учителей она не винит. И они сейчас в непростом положении.

— Нужно признать: системы дистанционного образования в России нет. Не вижу смысла продолжать этот ужас! Новые темы не преподают, а проверочные работы проводят. И по ним ставят итоговые оценки. Это неправильно. Учебный год пора завершать. То, что осталось, лучше заново пройти осенью, — полагает Лариса.

А ЧИНОВНИКИ — ПРОТИВ

Напомним, ранее министерство просвещения РФ рекомендовало регионам закончить учебный год 15 мая. Однако в Челябинской области решили учиться согласно обычным учебным планам — до лета. Для младшей школы последней станет следующая неделя.

Почему это сделали?

— Учебный год не сократили многие регионы России. Это решение взвешенное и обдуманное. Основные оценки уже вот-вот выставят, но у школьников еще останется время исправить баллы на более высокие. И не в авральном, а в спокойном режиме. Во-вторых, в регионе стоит хорошая погода. Если закончить учебный год, школьники массовой выйдут на улицу. Это опасно. Задача школ — организовать занятость школьников. После 15 мая ученикам будут задавать щадящие задания. Речь идет о занятиях по интересам, о проектной деятельности, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного министерства образования Светлана Платонова.

Это значит, что родителям теперь нужно готовиться не к выполнению заданий по учебникам, а написанию исследовательских и творческих проектов.

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