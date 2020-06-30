«Одеяло отобрали у уголовников»: мама-блогер рассказала, как сбежала из челябинского обсерватора
Челябинка Екатерина Фролова ведет блог о жизни во Вьетнаме. Там она прожила несколько лет и даже родила ребенка, но из-за пандемии коронавируса молодая семья была вынуждена вернуться домой. По правилам, их ждал двухнедельный карантин в обсерваторе. Еще в пути все пошло не так: неуступчивые соотечественники в салоне автобуса и пьяные галдящие пассажиры в самолете.
Спустя почти двое суток пути, молодые люди прибыли в челябинский обсерватор. Увидев, в каких условиях придется жить ближайшие две недели, девушка ужаснулась.
— Дело даже не в том, что тут холод собачий, а в том, что здесь попросту наплевали на людей, — возмущается Екатерина. — Вокруг грязь, подушкам и постельному белью – лет 700, на ужин — пять печенек и вода из-под крана, одеяло отобрали у уголовников.
Простынь, которой «около 700 лет»
Семья попала в обсерватор около часа ночи, поэтому решение проблем оставили на утро. Проснувшись, челябинцы эмоционально выразили свое недовольство и попросили разрешения проходить самоизоляцию дома.
— Добивались нового постановления через Роспотребнадзор, нам удалось до них достучаться, — рассказала Екатерина. — Звонили, говорили, что в таких условиях жить не будем, поскольку нет никаких условий для проживания с грудным ребенком.
Получив новое постановление, молодые люди схватили чемоданы и встретились с родными, которых не видели три года, а затем поехали домой, где сидят уже десятый день.
А ТАК МОЖНО БЫЛО?
По словам юриста Александра Щербинина, прибывающим из-за границы не обязательно находиться в обсерваторе, если им есть где провести период самоизоляции.
— Обсерваторы, по большей части, сделаны для тех, кому негде переждать две недели, — объяснил Александр. Например, если вы влетели в страну через Москву, а жилья у вас там нет, то придется сидеть в обсерваторе. А если есть крыша над головой, то предпочтительней отправиться туда.
В практике правозащитников уже есть истории, когда прилетевшим туристам удалось добиться замены обсерватора на домашнюю самоизоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU