«Одеяло отобрали у уголовников»: мама-блогер рассказала, как сбежала из челябинского обсерватора

Челябинка Екатерина Фролова ведет блог о жизни во Вьетнаме. Там она прожила несколько лет и даже родила ребенка, но из-за пандемии коронавируса молодая семья была вынуждена вернуться домой. По правилам, их ждал двухнедельный карантин в обсерваторе. Еще в пути все пошло не так: неуступчивые соотечественники в салоне автобуса и пьяные галдящие пассажиры в самолете.

Спустя почти двое суток пути, молодые люди прибыли в челябинский обсерватор. Увидев, в каких условиях придется жить ближайшие две недели, девушка ужаснулась.

— Дело даже не в том, что тут холод собачий, а в том, что здесь попросту наплевали на людей, — возмущается Екатерина. — Вокруг грязь, подушкам и постельному белью – лет 700, на ужин — пять печенек и вода из-под крана, одеяло отобрали у уголовников.

Простынь, которой «около 700 лет»

Семья попала в обсерватор около часа ночи, поэтому решение проблем оставили на утро. Проснувшись, челябинцы эмоционально выразили свое недовольство и попросили разрешения проходить самоизоляцию дома.

— Добивались нового постановления через Роспотребнадзор, нам удалось до них достучаться, — рассказала Екатерина. — Звонили, говорили, что в таких условиях жить не будем, поскольку нет никаких условий для проживания с грудным ребенком.

Получив новое постановление, молодые люди схватили чемоданы и встретились с родными, которых не видели три года, а затем поехали домой, где сидят уже десятый день.

katrinfrolovalova Мы уезжали из России с двумя рюкзаками , а приезжаем с двумя новыми членами семьи. За три года нашего с мужем знакомства мы так много успели. Программа максимум. Свадьба, переезд, путешествия в разные страны, собака, ребе нок. И вот, мы возвращаемся назад. За спинои уже не два рюкзака, а семеи ные чемоданы в общеи сумме 76 кг. Руки заняты детенышем,зубы- переноскои с собакои . Впереди 10 часов на поезде, 9 часов на самоле те, 3 часа на автобусе. А что дальше? Домашняя самоизоляция? Обсервация в не знакомом месте?будут ли задержки реи са? Холодно или жарко там? Но!! Все это я воспринимаю , как приключение, если честно. Мы с мужем прям любим такие движения единственное, что еще ни разу не делали это с ребе нком. Но, тем веселее Для меня Россия - это как вернуться к бывшему. Многое вместе прошли, есть что вспомнить и даже, иногда, скучаешь по приятными моментам. Но на этом все . Понимаешь, что будущего у вас нет. Что ты покоряешь уже другие вершины. Намного выше и интереснее. Но, в данныи момент жизни, ты не прочь вспомнить былое и попробовать то, что тебе когда-то так нравилось. Зная, что это не надолго. Жди меня, моя бывшая

А ТАК МОЖНО БЫЛО?

По словам юриста Александра Щербинина, прибывающим из-за границы не обязательно находиться в обсерваторе, если им есть где провести период самоизоляции.

— Обсерваторы, по большей части, сделаны для тех, кому негде переждать две недели, — объяснил Александр. Например, если вы влетели в страну через Москву, а жилья у вас там нет, то придется сидеть в обсерваторе. А если есть крыша над головой, то предпочтительней отправиться туда.

В практике правозащитников уже есть истории, когда прилетевшим туристам удалось добиться замены обсерватора на домашнюю самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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