2020-06-29T20:57:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 июня 2020: открытие кафе и фитнес-центров, как тестируют на антитела, грязные маршрутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 июня
Юрий МАРИСОВ
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Наши сотрудники уже испробовали тест на себеНаши сотрудники уже испробовали тест на себеФото: Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 июня составило 7440 человек (+149 за минувшие сутки). 7440 (+36) пациентов выздоровели. Продолжают лечение 3196 южноуральцев.

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 29 июня

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Еще трое зараженных скончались. 52-летняя пациентка умерла от ковидной пневмонии. У еще двух человек коронавирус стал сопутствующим: 61-летней пациентки страдала от диффузного атеросклеротического кардиосклероза, 74-летний пациент был болен лимфолейкозом в хронической форме.

Инфографика: https://yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: https://yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

За прошедшие сутки заболели еще 44 челябинца (всего 2810). 14 человек выздоровели (всего 1347). 1399 горожан продолжают лечение, из них 624 амбулаторно.

В Челябинске началось бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Сотрудники КП-Челябинск оказались в числе 2800 южноуральцев, которых выбрали для исследования. Фоторепортаж и впечатления от первого лица, — в нашем материале.

Челябинские предприниматели пожаловались в УФАС на невероятный рост цен на бактерицидные облучатели из Китая. Ранее устройства стоили 4-4,5 тыс. за штуку, а сейчас, в связи с пандемией, ценник взлетел до 16-17 тыс. рублей. За дело взялся Центральный аппарат ФАС России. Также челябинские антимонопольщики попросили губернатора Алексея Текслера поддержать местных производителей медтехники, способных на своих мощностях осуществить выпуск облучателей.

Вместо кафе — столовые, провал доставки и новый термальный курорт. Как живет бизнес в коронакризис, — Артур Андреев

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Режим повышенной готовности продлен до 12 июля, однако с сегодняшнего дня бизнес получил поблажки. Глава региона подписал распоряжение, согласно которому могут начать работу летние кафе, фитнес-центры и зоопарки, расположенные на открытом воздухе. Разумеется, что возобновить работу можно только при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Пассажиры маршруток завалили главу Челябинска Наталью Котову жалобами на отсутствие дезинфекции — они не верят в двухразовую обработку ПАЗиков. На аппаратном совещании мэр дала поручение проверить частников.

Челябинская семья не может получить результат теста на COVID-19. Сначала заболел коллега главы семейства. Обеспокоенная супруга тут же решила сделать анализ. Обращения в Роспортребнадзор остаются без ответа.

А между тем, без анализа в больницу больше не пустят. Отныне всех посетителей медучреждений, вне зависимости от диагноза, будут тестировать на ковид. По утверждению главы горздрава Натальи Горловой, такая мера позволит предотвратить заносы и вспышки в больницах.

В ОКБ №3 появятся дополнительные места для больных коронавирусом. Накануне развернули 25 коек в реанимации, сегодня добавлено еще 40 в обычных палатах. Расширение стало возможным благодаря отлаженной работе реаниматологов и достаточном у количеству сотрудников.

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

КОРОНАВИРУС В МАГНИТОГОРСКЕ

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске прибавилось 20 новых случаев (итого 1232). Выздоровело еще четыре (итого 783). В стационарах остается 198 человек, еще 174 лечатся дома. Скончался еще один магнитогорец, ковид стал сопутствующей болезнью. Всего с начала пандемии в городе умерло 32 жителя.

Житель Магнитогорска в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте сравнил маски, необходимые в период пандемии, с колокольчиками из фильма «Кин-Дза-Дза». Горожанин испытывает сомнение в том, что люди, которые ввели масочный режим, сами носят защитные средства.

За субботу и воскресенье правоохранительными органами Магнитогорска составлено 124 протокола за нарушение масочного режима. В ходе рейда по трамваям поймали 13 пассажиров без повязок. Со всеми провели разъяснительные беседы, восьмерых высадили из транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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