2020-06-30T17:51:35+03:00
Общество

В Челябинской области зачищают берега курортных озер

Об исполнении поручения губернатора в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер распорядился снести заборы с прибрежной линии курортных озер региона. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер распорядился снести заборы с прибрежной линии курортных озер региона. Фото: gubernator74.ru
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Заместитель министра экологии Виталий Безруков в эфире радио «Комсомольская правда»

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Во вторник, 30 июня, тяжелая строительная техника сносила бетонные блоки забора, опутанного колючей проволокой, на берегу курортного озера Увильды у одноименного санатория. Поручение, данное губернатором Алексеем Текслером, исполняется: прибрежная линия курортного озера очищается от заборов, установленных в нарушение федерального законодательства. Доступ к воде должен быть свободен.

О «зачистке» береговой линии курортных озер Челябинской области, жемчужин Южного Урала, говорил губернатор Алексей Текслер в обращении к депутатам Законодательного Собрания:

«Мы взялись за годами копившиеся проблемы наших озер — жемчужин. Тургояк. Кисегач. Увильды. И другие. Здесь еще многое предстоит сделать в части наведения порядка, реконструкции очистных сооружений, упорядочивания застройки, восстановления инженерной и коммунальной инфраструктуры. Важно обеспечить равный доступ к озерам наших жителей. Эту работу мы доведем до конца. Это также важно для развития туризма в регионе, который должен стать полноценной отраслью областной экономики».

Контролировал снос бетонного забора на Увильдах заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Об исполнении поручения губернатора и экологических приоритетах региональной власти он рассказал в программе «Тема дня» на радио «Комсомольская правда»-Челябинск».

— Теперь в районе санатория «Увильды» доступ к озеру для жителей свободен: ликвидировано ограждение из бетонных блоков и «егозы», и открыты все проходы к воде в этом месте. Установившие забор ограничивают свободный доступ людей к воде, тем самым не предоставляя возможности насладиться красотой памятника природы. Мы исполняем поручение губернатора, мы усилим надзор и в этом году проведем работу со всеми собственниками земельных участков по обеспечению свободного доступа граждан к воде. Есть план рейдов с участием прокуратуры Аргаяшского района, сотрудников Министерства экологии, ОГУ ООПТ и администрации района. Еще мы обязательно заставим собственников и арендаторов участков убрать мусор. Не нужно перекладывать свои обязанности на неравнодушных граждан, устраивающих субботники.

Снос забора у санатория "Увильды". Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Снос забора у санатория "Увильды". Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

ЧИСТИТЬ ВОДУ, ГОТОВИТЬ СМЕТУ

— Продолжим «водную тему». Летом прошлого года водную гладь реки Миасс в центре города — от моста по Свердловскому проспекту до участка в районе филармонии — очистили от сорной растительности. Люди ликовали: река стала чище. Прошел год, и на поверхности воды опять зеленые круги и болотные кочки.

— По гарантии исполнитель контракта сейчас вычищает участки. Растительность появилась — это естественный процесс. В том числе, обусловленный донными отложениями. Далее подрядчик перейдет на участок от КХП им. Григоровича до плотины «Коммунар».

— Виталий, вопрос по донным отложениям: планируется ли очистка дна Миасса земснарядом?

— Да, проект готовится, скоро мы заявим его на государственную экологическую экспертизу. Цена вопроса — 300-500 млн руб. Разница в сумме зависит от длины очищаемых участков. Конечно, желательно очистить русло по всей протяженности в городской черте. Будем заявляться на участие в федеральных программах. Река не очищалась более 40 лет.

— Водная тема: в этом году в Челябинской области закончен проект, тянувшийся с конца 70-х годов ХХ века: построен Долгобродский канал. Во время визита в Аргаяшский район губернатор Алексей Текслер осмотрел построенный участок тракта общей протяженностью в 51 км.

— Проект важный, родился после сильной засухи, которую область пережила в 1975 году. В маловодные годы вода будет перебрасываться из реки Уфы в Аргазинское водохранилище: до 150 млн кубометров воды в год. В настоящее время уровень воды в Шершнях достаточный.

Долгобродский канал достроен. Фото: gubernator74.ru

Долгобродский канал достроен. Фото: gubernator74.ru

Процитирую губернатора: «Долгобродский канал — ключевой для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации. Завершилась стройка, начатая еще с советских времен. Мы точно гарантируем, что при любых обстоятельствах в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой».

СВАЛКА-ХОЛМ

— На особом контроле — качество питьевой воды. Алексей Текслер поручил провести инвентаризацию всех инженерных систем во всех муниципалитетах и актуализировать схемы водоснабжения. Больше всего вопросов, поступающих в аккаунты главы региона, связаны с некачественной питьевой водой, с ее дефицитом, особенно летом.

— Губернатор поставил перед главами муниципалитетов задачу год за годом решать важную проблему модернизации сетей. Нужно установить приборы учета; провести работы по выявлению и отключению незаконных врезок; обновить все схемы водоснабжения; составить план первоочередных ремонтов и модернизации объектов инфраструктуры; подготовить заявки и проектно-сметную документацию на участие в государственных программах.

Рекультивация свалки в Челябинске идет по графику. Фото: gubernator74.ru

Рекультивация свалки в Челябинске идет по графику. Фото: gubernator74.ru

— Рекультивация свалки в Челябинске, закравшейся осенью 2018 года, идет по графику?

— Да. Курган полностью закрыт изолирующим материалом, отсыпан супесью — рыхлой горной породой. Идем в графике, скоро начнется монтаж системы отвода свалочного газа и фильтрата. В год свалка выбрасывала 60 тонн вредных веществ. В следующем году свалка превратится в зеленый холм.

Сейчас основная задача - наладить раздельный сбор отходов. В Челябинске уже появляются баки для вторсырья: в переработку идет стекло, пластик, картон, бумага. Задача, поставленная главной региона: внедрить максимальную переработку отходов, чтобы на полигон для захоронения попадал минимум. На полигоне в Полетаево смонтированы девять станций сортировки отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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