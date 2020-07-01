2020-07-15T07:40:06+03:00
Общество

Металлург-2020: выбираем лучших передовиков производства

Конкурс среди работников металлургической отрасли
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Определять лучших работников предприятия в каждом из цехов — такая традиция еще с советских времен сохранилась в ряде современных заводов. Металлургия — ключевая экономическая отрасль Южного Урала. Именно поэтому «КП-Челябинск» объявляет старт конкурса среди тружеников металлургического тыла.

— Цель нашего конкурса — привлечь внимание общества и в особенности молодого поколения к людям рабочих профессий, рассказать о работниках металлургических предприятий и показать престиж работы в металлургической отрасли, — комментирует директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

В конкурсе могут принять участие все работники металлургических предприятий вне зависимости от должности и стажа.

Присылайте ваши фотографии на нашу виртуальную доску почета. В описании к фото обязательно напишите, на каком предприятии и в какой должности вы трудитесь. Расскажите о своих хобби и увлечениях.

В свою очередь читатели «КП-Челябинск» будут голосовать за лучших, на их взгляд, участников.

Победителей конкурса определим после 1 августа. Лучшие из лучших получат памятные призы от «Комсомольской правды».

Положение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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