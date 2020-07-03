Помощь пришла даже из Европы: в Челябинской области спасли голодающих пенсионеров

64-летний Борис Васильевич из Пласта (имя изменено) год не встает с постели — разбил инсульт. Из родных у него только сестра, Фаина Васильевна. Есть дети, но они с родителями не общаются. Пожилые люди буквально доживают свой век в одиночестве и нищете. Пенсия уходит на погашение микрокредитов, которые семья когда-то брала на дрова. Сумма долга накопилась для пенсионеров космическая — 300 тысяч.

Про беду семьи рассказали подруги-волонтеры Наталья Радько и Наталья Михайлова, организовавшие проект помощи в Пласте. К ним Фаине Васильевне посоветовали обратиться неравнодушные люди.

— Бабушка позвонила и сквозь слезы сказала, что они у них совсем нет еды, они умирают с голоду, — вспоминает волонтер Наталья Михайлова. — Когда я приехала, у них действительно нечего было есть. Соцпомощь выделяла продукты на месяц, но осталось лишь пару горсток макарон. Она сварила их, пропустила через дуршлаг и этим накормила деда. Дедушка был очень худенький.

«ГРАНЬ НИЩЕТЫ»

Борис Васильевич живет с сестрой на одной улице. Сестра каждый день навещает его. Следить за двумя домами ей тяжело — у самой давление, больные ноги. Оба жилища требуют ремонта, но на это нет денег. Бабушка хочет пристроить брата в дом инвалидов. Поскольку сама уже не справляется. Она считает, там за ним будет должный уход. Но пока процесс движется медленно.

— У меня много семей, я во многих домах была, три года помощью людям занимаюсь. Но такой нищеты я еще не видела, — говорит Наталья Михайлова. — На полу коробки вместо паласов. На кухне только печка, железная панцирная кровать, на ней грязнущий, продавленный матрас, одна подушка. Дедушка прикрыт ватным одеялом с разодранным пододеяльником, на нем памперс не по размеру, подвязанный веревочкой. Соццентр выделил памперсы, у дедушки размер двойка, а привезли четверку. Бабушка памперсы подвязывала, но из них все равно все вытекало. Потом им еще привозили памперсы, но они оказались детские.

Дом Бориса Васильевича. Фото: Наталья Михайлова

В таких условиях живет дедушка. Фото: Наталья Михайлова

По словам волонтера, условия в доме бабушки немного лучше, есть необходимая мебель и техника, но старые.

Дом бабушки. Фото: Наталья Радько

— Как мне рассказала Фаина Васильевна, дедушка, когда был на ногах, взял большой кредит. На что она не уточнила. И, видимо, из-за своего возраста, пару раз забыл внести ежемесячный платеж. Когда пошел за лекарствами в аптеку, узнал, что задолженность уже вычли из пенсии. Тогда он и вспомнил про свои платежи. Ему стало плохо из-за этого, а потом он слег. А сестра четыре зимы брала деньги в микрозаймах, чтобы закупить дрова. Она залезла в долги, потому что дома было холодно. У бабушки пенсия 8400, а на зиму нужно 15 кубов дров. И это только на один дом. У нас куб стоит 1250 рублей. Получается, нужно на 18 тысяч купить дров, это две ее пенсии, — объясняет Наталья Михайлова.

Бабушка рассказала, что обращалась в соцзащиту. Но там ей ответили — возможности помочь нет. Продукты, по ее словам, выделяли лишь раз. При этом к деду ежедневно приходит соцсработник, помогает бабушке с уходом за ним.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ДАЖЕ ИЗ ЕВРОПЫ

Помимо всех бед, семья жалуется, что их беспокоят коллекторы.

— Я обращалась в соццентр, попросила их юридически помочь с этим вопросом [речь о долгах]. Потому что история непонятная. Со слов Фаины Васильевны, коллекторы выломали якобы замок на воротах, угрожали дедушке, что они его прямо на кровати выставят во двор, заберут за долги дом и землю, — рассказывает волонтер. — 70% от пенсии забирают у дедушки. Я так поняла, себе бабушка недавно сделала рефинансирование, проценты она выплачивать не будет. А дедушка сходить и оформить не может. Как ему быть?

Пенсионеров донимают кредиторы. Фото: Наталья Радько

Подруги написали пост в соцсетях с просьбой помочь семье. На него откликнулись десятки человек.

— Пришли на помощь трудовые коллективы. Например, педагоги школы № 10. Люди несли картошку, мясо, рыбу, соленья-варенья. Собрали целую машину продуктов. Старенькая бабушка на велосипеде приехала, привезла 1,5 литра молока для этой семьи. А еще помогли средствами гигиены для дедушки, купили памперсы, салфетки и одноразовые пеленки, — рассказывают волонтеры. — А еще нам пришел анонимный перевод из Европы, эти люди не первый раз помогают нашему проекту, но просят не называть их имена. На их пожертвование мы купили дрова, еду, лекарства. Когда мы это привезли, Фаина Васильевна одной рукой держалась за забор и делала поклоны до земли. Плакала от радости и стыда. А дедушка с трудом говорил спасибо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/788257" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области семье пенсионеров собрали деньги на еду и дрова.Видео: Наталья Радько

Дрова пенсионерам сложили ребята-волонтеры. Продуктами, лекарствами и средствами гигиены брат и сестра теперь обеспечены. На оставшиеся от пожертвований деньги волонтеры купят дрова еще одной бабушке.

Дрова помогли сложить волонтеры. Фото: Наталья Радько

— Конечно, бабушке бы еще сделать ремонт дома, — отмечает Наталья. — Крыша у нее протекает, она латает, тазики ставит. Заборы валятся. Но мы такие деньги не поднимем.

Если у вас есть желание помочь Борису Васильевичу и Фаине Васильевне, вы можете обратиться к волонтеру Наталье Михайловой 8-919-407-16-91 или Наталье Радько 8-902-866-03-35. А также можете заглянуть в их группу «Помощь. Город Пласт и ближайшие города», где они размещают сборы продуктов, вещей и денег для других семей.

КОММЕНТАРИЙ

«Дедушке готовят документы в спецучреждение»

У представителей соцзащиты своя версия событий. В учреждении отметили, что готовы были помогать беспомощному старику.

— Мы обслуживаем этого дедушку с начала мая. Сестра обратилась к нам за помощью. Он действительно лежит, дом в плачевном состоянии. У него отказала левая часть, он очень сильно употреблял спиртное. Лежал в больнице, но когда его из больницы хотели оформить в специализированное учреждение, сестра отказалась, — рассказала КП-Челябинск заведующая отделением социального обслуживания на дому комплексного центра социального обслуживания населения Пластовского района Ольга Семенова.

По словам заведующей отделением, соцработник приходит к деду каждый день, утром и вечером.

— Меняет подгузники, кормит, подмывает, подстригает ногти, бреет, меняет постельное и т. д. Когда волонтеры написали пост, мы с ними созвонились, все им рассказали. Все необходимое мы выделяли: материальную помощь в три тысячи, одеяло, подгузники, дважды давали продуктовые наборы. Как только поставили его на учет, бригада социальных работников провела уборку в доме. Все от нас зависящее мы делаем. 2 июня оформили первую группу инвалидности. Сейчас оформляем ему документы в специальное стационарное учреждение. Он сдал анализы на ВИЧ, гепатит, готовятся которые три недели. Мы ждем результаты анализов и будем подавать документы в наше министерство на рассмотрение.

На вопрос, помогали ли бабушке, когда она обращалась за дровами, Ольга Семенова ответила, что дрова у дедушки были, соцработник топила печь в доме. Однако дом быстро остывает, стекол в доме нет, окна затянуты пленкой. По поводу долгов по кредитам в центре социального обслуживания знают.

— Мы спрашивали у социального работника, у дедушки пока ничего не вычитают из пенсии. Про бабушку не знаем, она у нас не стоит на учете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru