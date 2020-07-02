Челябинцы начали массово пользоваться парковками с искусственным интеллектом

Жители Челябинска все чаще пользуются современными технологиями «Умного города», которые им предоставляют возможности искусственного интеллекта. Об этом говорит статистика использования услуги «Умные парковки» от компании «Интерсвязь». На данный момент бесплатным сервисом для поиска свободного парковочного места воспользовались уже более миллиона раз.

«Умные парковки» от компании «Интерсвязь» — это сервис в бесплатном мобильном приложении, который позволяет любому пользователю узнать о загруженности конкретных паркингов в круглосуточном режиме. Сейчас доступно две функции. Первая — узнать количество и расположение свободных мест, отдельно обозначая места для инвалидов. Вторая — это система безопасности «Мониторинг автомобиля», которая позволяет поставить свой автомобиль на круглосуточное наблюдение. И если автомобиль сдвинется с места, сервис сразу сообщит об этом автовладельцу. Также сейчас IT-специалисты «Интерсвязи» работают над внедрением новой функции «мониторинг активностей», которая будет сообщать о «необычных» движениях возле автомобиля. Например, система будет реагировать на подозрительные действия людей, находящихся поблизости. Это позволит не допустить неприятных ситуаций, связанных с авто, и отпугнет злоумышленников, так как те будут знать, что автомобиль охраняется искусственным интеллектом.

Наши программисты разрабатывают сервис «Умных парковок», опираясь на свой личный опыт, как автомобилистов. Мы изучаем вопросы, отзывы и проблемы наших пользователей и друзей, которые используют систему. Мы понимаем, что сейчас недостаточно просто поставить камеры на парковках, так как это не отвечает современным требованиям безопасности. Тем более, как показывает практика, лучше оперативно среагировать и не допустить неприятностей, связанных с авто, чем впоследствии искать виновных. Интеллектуальные системы видеонаблюдения качественно меняют городское пространство и благодаря им неохраняемые парковки Челябинска становятся охраняемыми. В связи с этим аудитория и потребность в «Умных парковках» и системах «умного» мониторинга будет только расти, — рассказал Эдуард Калинин, генеральный директор компании «Интерсвязь».

Сервис работает круглосуточно, при любых погодных условиях и освещении. Снег или дождь не оказывают особого влияния на работу «Умных парковок».

На данный момент в Челябинске работают 103 «Умные парковки», с общей суммой почти в 4500 парковочных мест. Пользователь может узнать о количестве и расположении свободных мест для автомобиля на них через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь». Умный город». Функция «Мониторинга автомобиля», которая позволяет поставить авто на «дистанционную охрану», на данный момент осуществляется на 60 парковках города. Всего «умными» парковками от «Интерсвязи» ежемесячно пользуются десятки тысяч человек.

Основная активность сервиса «Умных парковок» наблюдается в рабочее время в период с 10:00 утра до 20:00 вечера. А пользуются им, как правило продвинутые автомобилисты, экономя время, средства и нервы, благодаря возможностям «умных» технологий.