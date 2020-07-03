«Плакала и просила не лишать свободы»: в Челябинской области вынесли приговор косметологу, изуродовавшей клиенток

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Магнитогорска вынесли приговор скандально известному косметологу и пластическому хирургу по совместительству Татьяне Савиновских. Жертвами женщины стали несколько человек, но в суд обратилась только одна. Сначала врач прославилась липосакцией на дому, а потом изуродовала лицо другой пациентки. На всю жизнь у нее останутся глубокие шрамы.

Женщину осудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью». Жертвой Савиновских оказалась жительница Магнитогорска, которая поверила обещаниям косметолога вернуть былую молодость и красоту. Она увидела рекламу услуг в Инстаграме и обратилась за подтяжкой лица. Подозрительно низкая цена в 15 тысяч рублей не смутила пострадавшую, и она пришла на операцию, которая закончилась плачевно.

— Я была в шоке! У меня от уха до виска с обеих сторон были огромные швы, причем зашитые обычными черными нитками, — рассказала пострадавшая. — Во время процедуры было обезболивание, я просто чувствовала, что она мне что-то режет. Из-за уколов адреналина я думала, что сердце у меня выскочит, но Татьяна сказала, что все нормально.

Изуродованное ухо клиентки

На коже у женщины остались рубцы. Пострадавшая призналась, что видела ролик, на котором Савиновских делает липосакцию, но не запомнила ни имя, ни фамилию, так что даже не подозревала, в чьих руках оказалась. Ее не смутило и отсутствие у косметолога свидетельства индивидуального предпринимателя, а также лицензии на право проведения хирургических вмешательств.

В результате суд признал Татьяну виновной за причинение тяжкого вреда здоровью, которое выразилось неизгладимым обезображиванием лица. Теперь Савиновских отправится в исправительную колонию общего режима на пять лет. Помимо этого, она должна возместить пострадавшей моральный ущерб в размере 200 тыс. рублей.

— Наши требования полностью удовлетворены, — рассказал помощник прокурора Ленинского района Магнитогорска Александр Торопченов. — Другие случаи деятельности Савиновских мы не смогли добавить к делу, поскольку от жертв не было никаких заявлений.

Помощник прокурора также добавил, что в зале суда Татьяна была весьма эмоциональной. Она даже ударилась в слезы и просила не лишать ее свободы, поскольку у нее осталась несовершеннолетняя дочь — ей 16.

У Савиновских две дочери. Старшая, кстати, пошла по стопам матери — она оказывает услуги косметолога и массажиста. Будем надеяться, что яблоко упало подальше от яблони, навредившей своим клиентам. Обе сегодня они пришли в суд, чтобы поддержать мать.

ПЕРВАЯ СЛАВА

О Татьяне Савиновских узнали еще в 2018 году. Тогда в сеть попало видео, где она делает липосакцию женщине, лежащей на массажной кушетке. Ролик быстро разлетелся, поскольку кадры у многих вызвали недоумение. Мало того, что кабинет абсолютно не предусмотрен для хирургических процедур, так еще и пациентка лежит в одной футболке и жалуется, что ей больно. Конечно, врачи в таких случаях используют анестезию, но косметолог Татьяна явно не входит в эту категорию, ведь все, чем она облегчила страдания женщины — это слово «терпи», а чтобы мучения не прошли напрасно, добавила: «зато сразу минус два килограмма с талии».

Операция по возвращению стройной фигуры

Затем Савиновских принялась вырезать все лишнее с живота бедной пациентки, которая призналась, что терпеть уже совсем не может. Тогда вмешалась женщина, снимающая всю процедуру на телефон, и посоветовала выпить ей еще виски.

Несмотря на то, что видео вызвало большой резонанс, отвечать перед законом Татьяне не пришлось — заявление от пострадавшей никуда не поступало. Видимо, косметолога ситуация нисколько не насторожила, и она продолжила заниматься своей деятельностью, раскручивая аккаунты в социальных сетях и предлагая свои услуги.

ПОКАЛЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТЫ

С приходом славы горе-косметолога начали появляться недовольные клиенты из прошлого, которые пострадали от ее рук. Жительница Магнитогорска Гуля рассказала, что обратилась к Татьяне, чтобы убрать мешки под глазами. Процедура обошлась ей в 5 тысяч рублей, что примерно в четыре раза дешевле, чем в серьезных клиниках.

— Операция проходила в массажном кабинете на кушетке под местной анестезией, — рассказала Гуля. — Все прошло быстро и легко, но вечером я сняла пластыри и увидела себя в зеркало, мне стало дурно. Веко правого глаза уехало вниз, как будто его кто-то оттянул и вывернул, глаз перестал закрываться. В лице появилась сильная асимметрия, я стала похожа на монстра.

Очередной брак в хирургической карьере Татьяны

Как оказалось, Савиновских перестаралась и удалила слишком много кожи с нижнего века. После неудачной операции Татьяна пыталась исправить ошибку: подшивала веко изнутри, колола ботекс, выписывала разные мази, но ничего не помогло. В итоге Савиновских переехала в другое место и перестала отвечать на звонки пострадавшей. Обращаться в суд Гуля не стала, поскольку не заключала с косметологом договора, а он необходим для доказательств.

КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

Татьяна много лет работала травматологом в одной из больниц Магнитогорска, откуда ее уволили в 2015 году. Все дело в том, что она подделывала больничные листы и медкнижки, поэтому трижды привлекалась к ответственности за «Взяточничество» и «Служебный подлог».

Горожанка Лидия рассказала историю о том, как столкнулась с Савиновских и безвозвратно лишилась своих денег.

— С Татьяной я познакомилась давно, — написала Лидия. — Она тогда работала травматологом, выглядела прилично. Мы сблизились, она могла оказать помощь, проконсультировать. Очень просила денег в долг под расписку, я ей одолжила. Сначала она общалась со мной по телефону, а потом стала недоступна. На работе сказали, что она больше не работает у них, и ее привлекли к ответственности за взятки. Позже я с ней все-таки встретилась, она рассказала, что ей назначен большой штраф, но она его не платит, и деньги мне не собирается возвращать. Тогда я пригрозила судом, а она сказала «пожалуйста, я привыкла».

В социальных сетях к своей работе женщина относится с юмором

Три судимости повлияли на сегодняшний приговор, ведь из-за них максимальное наказание увеличилось до пяти лет тюрьмы.

Здесь косметолог принимала своих клиентов

Похожая история возникла в прошлом году на Кубани. Там жертвы лжехирурга Алены Верди требовали тюремного заключения для нее, а в прошлом месяце появилась информация, что женщина умерла. Однако недовольные клиенты считают, что ее смерть была подстроена.

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