2020-07-02T14:20:46+03:00
Общество

Губернатору на пробном ЕГЭ попался вопрос о правлении Екатерины II

Накануне старта кампании по сдаче ЕГЭ первые лица Челябинской области сдали пробный экзамен по истории
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Первые лица области - снова за партуПервые лица области - снова за парту
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3 июля в Челябинской области, как и по всей России, началась сдача Единого государственного экзамена. Накануне губернатор Южного Урала Алексей Текслер, вице-губернатор Ирина Гехт и министр образования Александр Кузнецов посетили челябинское МАОУ «Образовательный центр №2». Глава региона проверил готовность учреждения к приему вчерашних одинадцатиклассников и сам сел за парту, чтобы ответить на вопросы по истории Отечества.

Проверка документов. Даже у губернатора

Проверка документов. Даже у губернатора

Отметим, визит губернатора именно в образовательный центр №2 на улице скульптора Головницкого в Челябинске не случаен: это крупнейший из пунктов сдачи ЕГЭ в регионе. В огромной школе подготовлены больше двадцати аудиторий, но каждая из них примет за раз не более 11 человек. Это, по словам министра образования, необходимо для соблюдения именно санитарных норм: юноши и девушки будут рассаживаться за парты по одному и в шахматном порядке. Начальник управления общего образования областного минобра Елена Тюрина подчеркнула, что именно из-за пандемии коронавируса самый массовый экзамен — по русскому языку — будет «растянут» на два дня, иначе всем выпускникам не успеть.

Выпускников немало: по словам министра образования Челябинской области Александра Кузнецова, 3 июля к сдаче ЕГЭ приступают 16,3 тысячи юных жителей Челябинской области. 1300 из них — выпускники прошлых лет, остальные окончили школу в 2020 году. Всем им предстоит доказывать свои знания в необычной ситуации: свои условия диктует COVID-2019.

— Процедура сдачи ЕГЭ претерпела изменения в связи с эпидемиологической ситуацией, — объяснил Александр Кузнецов. — Благодаря помощи губернатора около 20 миллионов рублей выделено на закупку антисептиков, масок, бактерицидных ковриков, термометров, этими средствами обеспечены все 85 пунктов сдачи госэкзамена на территории региона. Каждый выпускник перед сдачей проходит санитарные процедуры. Есть и еще одно важное отличие: нынешние экзамены нужны только для поступления в вузы, все выпускники 2020 года уже подтвердили, что они усвоили школьную программу.

Безопасность на уровне

Безопасность на уровне

Алексей Текслер, осмотрев подготовленные для выпускников аудитории, остался доволен: «Все процедуры организованы хорошо, весь процесс безопасен», — поделился он с коллегами. А затем и сам сел за парту и проверил свои знания. Правда, главе региона, в отличие от школьников, на сдачу экзамена по истории выделили только полчаса.

— Необычно снова почувствовать себя учеником. Я давно не сидел за партой и не сдавал экзамены, — признался губернатор. И тут же пошутил, что Ирина Гехт и Александр Кузнецов списывать и подсматривать не пытались. Да это было бы и невозможно: первые лица области, как и школьники, сдавали экзамен без поддавков.

Вспоминаем про политику знаменитой императрицы

Вспоминаем про политику знаменитой императрицы

— Я решил не просто посетить центр сдачи ЕГЭ и посмотреть, как организован процесс, но и сам пройти экзамен по истории. Этот опыт очень полезен для понимания тех процессов, которые происходят при сдаче единого госэкзамена. Нет никакого сомнения, что у нас в регионе единый госэкзамен пройдет на высоком организационном уровне в абсолютно безопасных условиях, — заключил Алексей Текслер. — Желаю всем выпускникам успеха и поступления в те вузы, которые они выбрали. Надеюсь, это будут именно южноуральские университеты.

Что касается самого экзамена, то Текслер рассказал, что самыми объемными вопросами в его билете были описание времен правления Екатерины II и экономическая политика Петра Великого.

— Я, как правильный ученик, сначала написал все на черновике, — сообщил глава региона. — Вообще люблю историю, это обязательная часть непрерывного процесса самообучения. Так что надеюсь на хорошую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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