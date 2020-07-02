Челябинск — город трудовой доблести: что это значит

Сегодня, 3 июля, стало известно о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Разбираемся, что это дает и изменится ли жизнь южноуральцев.

Президент Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа» объявил, что звание будет присвоено 20 городам России:

Боровичи,

Екатеринбург,

Иваново,

Ижевск,

Иркутск,

Казань,

Магнитогорск,

Нижний Новгород,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Новосибирск,

Омск,

Пермь

Самара,

Саратов,

Томск,

Ульяновск,

Уфа,

Челябинск,

Ярославль.

Для чего придумали звание «Город трудовой доблести»?

Звание было учреждено весной этого года 2020 года, чтобы «увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». В оргкомитет необходимо предоставить документальные доказательства, в том числе факты награждения предприятий государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны.

Что дает звание «Город трудовой доблести»?

В городе устанавливается стела с изображением герба и текстом указа президента. Еще один плюс — различные празднования и салюты 1 мая, 9 мая и День города.

Как сообщили в администрации Челябинска, вопрос об установке стелы пока не обсуждался.

Когда будет присвоено звание «Город трудовой доблести»?

Ходатайство рассматривается Российским оргкомитетом «Победа», а само почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента. Пока на официальном сайте документы не размещены.

На Южный Урал было перевезено свыше 300 промышленных предприятий и построено 35 новых заводов. Здесь выпускали легендарный Т-34. За годы войны Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых катюш, а из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.

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