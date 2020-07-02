2020-07-02T15:49:59+03:00
Общество

Челябинску и Магнитогорску присвоят звание «Город трудовой доблести»

О таком решении заявил Владимир Путин
Сергей СОТНИКОВ
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Подвиг южноуральцев во времена войны сложно переоценитьПодвиг южноуральцев во времена войны сложно переоценить
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Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа» заявил, что Челябинску и Магнитогорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Жители области давно собирали подпись в поддержку этого решения, в том числе вчера, 1 июля, на избирательных участках.

Губернатор региона Алексей Текслер поздравил южноуральцев с присвоением звания.

— Горжусь, что наши города удостоились этого звания, — заявил Текслер. — Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение 1 июля. И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести.

Глава области также отметил подвиг челябинцев во времена войны. Здесь выпускали боеприпасы, технику, в числе которой легендарный Т-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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