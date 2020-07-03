Первые ЕГЭ в условиях карантина: как челябинские выпускники сдавали экзамен

Каждый год выпускники 11 классов обязательно сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ), но 2020 год стал исключением. Из-за пандемии ученикам разрешили самими выбирать, будут они сдавать экзамены или нет. Сегодня, 3 июля, на первой аттестации показали. как соблюдаются меры безопасности.

Участникам пришлось держаться на дистанцииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Меры безопасности остались строгимиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но добавились новыеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На пункте соблюдаются все условия для безопасной сдачи экзаменов. На улице и в помещении нанесена разметка, для того, чтобы выпускники могли держать социальную дистанцию. И это не зависит от того, какой экзамен сдается - не самый популярный, как например, сегодня география, или же обязательный русский язык и математика, — объясняет член государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Ирина Сторожик.

Первым делом на входе, люди с градусниками проверяют температуру у выпускников и учителей. Внутри школы расположен локтевой дозатор для дезинфекции рук. На этажах на партах разложены одноразовые перчатки и маски. Рассаживают выпускников, по возможности, через одну парту в шахматном порядке.

3 июля состоялись первые экзаменыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На ладошках шпаргалки уже не напишешьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самим выпускникам в этом году пришлось нелегко. Помимо того, что большая часть подготовки проходила дистанционно, что могло пагубно сказаться на сдаче ЕГЭ, сейчас им надо разобраться с поступлением в университеты, где до сих пор не везде определились даты для сдачи вступительных экзаменов.

— Сразу решила, что буду сдавать ЕГЭ. Потом собираюсь поступать в ЧелГУ или КФУ на инженера коммуникаций. Правда, сейчас проблема в том, что даты внутренних экзаменов в вузах до сих пор не назначены и это напрягает, — рассказывает выпускница школы Александра Слухина.

Правила входа на пункт сдачи ЕГЭ остались прежнимиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выпускники пришли в маскахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Режим удаленной работы никак не влияет на эффективность и качество работы специалистов контакт-центра. Сотрудники находятся на связи круглосуточно и всегда готовы помочь в решении вопросов. С момента старта очного этапа ЕГЭ мы помогаем оперативно решить не только организационные, но и технические вопросы, — рассказала региональный директор «Ростелеком Контакт-центра» на Урале Екатерина Белоярова.Несмотря на ограничения из-за пандемии, контроль за выпускниками такой же строгий. В каждом классе, где проходит экзамен, установлены камеры видеонаблюдения.

Сегодня прошли сразу три ЕГЭФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В классах участников посадили на большом расстоянииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сдавать экзамены участникам тоже пришлось в маскахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выпускникам разрешили не сдавать ЕГЭФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информатика оказалась одним из самых популярных предметовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вузы уже начали принимать документыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня экзамены сдавали те, кто выбрал литературу, географию и информатику. Дальше выпускников ждут русский язык 6-7 июля и профильная математика 10 июля.

Всего в 2020 году в Челябинской области сдавать ЕГЭ будут 16 тысяч человек. Самым многочисленными экзаменами стали русский язык (15 700 человек) и математика (9 010). Самым популярным экзаменом оказался информатика и ИКТ, которую 3 июля сдавали 2 632 выпускников, следом шла литература — ее выбрали 1 115 человек, и последним в списке идет география — желающих проверить знания по этому предмету решились только 257 участников.

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