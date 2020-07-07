Соскучились по коктейлям и общению: смотрим, какой ажиотаж творится в челябинских летниках
Этого события челябинцы ждали несколько месяцев. Наконец-то открылись летники! Горожане бросились трапезничать на свежем воздухе. Но городские власти усмотрели в этом нарушение соблюдения социальной дистанции и пригрозили проверками. «Комсомольская правда-Челябинск» тоже оценила обстановку.
Как работать летникам в городе трудовой доблести
Свободные места практически невозможно найтиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Некоторые кафе установили столики прямо на тротуаре
Животные предпочитают наблюдать пир со стороныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
О безопасности персонала позаботились как следуетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Некоторые горожане все же предпочитают брать еду с собойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Золотое время» доставщиков еды потихоньку подходит к концуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ожидая заказ, можно почитать свежую статистику по коронавирусуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинцы утоляют жажду напитков и свежего воздухаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Юлий Цезарь современности: и заказ выдает, и по телефону разговаривает, осталось только маску надетьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Горожанам нужно столько всего обсудить за барными стойкамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За некоторыми столиками можно было спрятаться в тениФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Персонал заведений отвык от такого количества посетителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Горожане не стали упускать возможности отдыха на свежем воздухеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Посидеть с друзьями можно и на крышеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Те, кому не досталось места в летниках, отдыхали на скамейкахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А вы уже отдыхали в летниках?
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ИСТОЧНИК KP.RU