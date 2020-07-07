2020-07-06T22:12:40+03:00
Общество

Соскучились по коктейлям и общению: смотрим, какой ажиотаж творится в челябинских летниках

После карантина ресторанчики задышали новой жизнью
Сергей СОТНИКОВ
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Горожане явно соскучились по любимым заведениямГорожане явно соскучились по любимым заведениямФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Этого события челябинцы ждали несколько месяцев. Наконец-то открылись летники! Горожане бросились трапезничать на свежем воздухе. Но городские власти усмотрели в этом нарушение соблюдения социальной дистанции и пригрозили проверками. «Комсомольская правда-Челябинск» тоже оценила обстановку.

Как работать летникам в городе трудовой доблести

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Свободные места практически невозможно найти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свободные места практически невозможно найтиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые кафе установили столики прямо на тротуаре

Некоторые кафе установили столики прямо на тротуаре

Животные предпочитают наблюдать пир со стороны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Животные предпочитают наблюдать пир со стороныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О безопасности персонала позаботились как следует Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О безопасности персонала позаботились как следуетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые горожане все же предпочитают брать еду с собой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые горожане все же предпочитают брать еду с собойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Золотое время» доставщиков еды потихоньку подходит к концу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Золотое время» доставщиков еды потихоньку подходит к концуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ожидая заказ, можно почитать свежую статистику по коронавирусу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ожидая заказ, можно почитать свежую статистику по коронавирусуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы утоляют жажду напитков и свежего воздуха Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы утоляют жажду напитков и свежего воздухаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юлий Цезарь современности: и заказ выдает, и по телефону разговаривает, осталось только маску надеть Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юлий Цезарь современности: и заказ выдает, и по телефону разговаривает, осталось только маску надетьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожанам нужно столько всего обсудить за барными стойками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожанам нужно столько всего обсудить за барными стойкамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За некоторыми столиками можно было спрятаться в тени Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За некоторыми столиками можно было спрятаться в тениФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Персонал заведений отвык от такого количества посетителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Персонал заведений отвык от такого количества посетителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожане не стали упускать возможности отдыха на свежем воздухе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожане не стали упускать возможности отдыха на свежем воздухеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Посидеть с друзьями можно и на крыше Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Посидеть с друзьями можно и на крышеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Те, кому не досталось места в летниках, отдыхали на скамейках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Те, кому не досталось места в летниках, отдыхали на скамейкахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вы уже отдыхали в летниках?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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