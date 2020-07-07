Соскучились по коктейлям и общению: смотрим, какой ажиотаж творится в челябинских летниках

Этого события челябинцы ждали несколько месяцев. Наконец-то открылись летники! Горожане бросились трапезничать на свежем воздухе. Но городские власти усмотрели в этом нарушение соблюдения социальной дистанции и пригрозили проверками. «Комсомольская правда-Челябинск» тоже оценила обстановку.

Как работать летникам в городе трудовой доблести 00:00 00:00

Свободные места практически невозможно найтиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые кафе установили столики прямо на тротуаре

Животные предпочитают наблюдать пир со стороныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О безопасности персонала позаботились как следуетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые горожане все же предпочитают брать еду с собойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Золотое время» доставщиков еды потихоньку подходит к концуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ожидая заказ, можно почитать свежую статистику по коронавирусуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы утоляют жажду напитков и свежего воздухаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юлий Цезарь современности: и заказ выдает, и по телефону разговаривает, осталось только маску надетьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожанам нужно столько всего обсудить за барными стойкамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За некоторыми столиками можно было спрятаться в тениФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Персонал заведений отвык от такого количества посетителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожане не стали упускать возможности отдыха на свежем воздухеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Посидеть с друзьями можно и на крышеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Те, кому не досталось места в летниках, отдыхали на скамейкахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вы уже отдыхали в летниках?

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