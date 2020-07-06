2020-07-06T14:29:17+03:00
Общество

В Челябинской области снесли незаконный забор на озере Тургояк

Теперь пляж доступен для всех
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Теперь без труда можно попасть на берег. Фото: пресс-служба министерства экологииТеперь без труда можно попасть на берег. Фото: пресс-служба министерства экологии
Изменить размер текста:

В Челябинской области сносят незаконные заборы, которые частники нагородили вокруг озер. Убрали еще одно ограждение между базой отдыха «Светлячок» и территорией клуба-отеля «Золотой пляж» на озере Тургояк. Теперь проход к воде доступен для всех, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области. Ранее там уже снесли секции забора между двумя базами, которые тоже загораживали дорогу к пляжу.

На озере Тургояк избавили от незаконного ограждения. Фото: пресс-служба министерства экологии

На озере Тургояк избавили от незаконного ограждения. Фото: пресс-служба министерства экологии

— Поручение, данное губернатором Алексеем Текслером, активно исполняется. Прибрежная территория озер очищается от ограждений, которые были установлены в нарушение федерального законодательства, — сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Раньше на пляж нельзя было попасть без преодоления лишних препятствий. Фото: пресс-служба министерства экологии

Раньше на пляж нельзя было попасть без преодоления лишних препятствий. Фото: пресс-служба министерства экологии

Напомним, в конце июня на озере Увильды убрали забор, на который хозяева еще намотали колючую проволоку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 2020
Среди серых осенних дождей расположился светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В 2020 году он традиционно празднуется 14 октября. Не упустите повод поздравить близких красивыми стихами и прозой, пожелайте им самого лучшего
Новости 24
Росгвардия отправила на пенсию самого известного пса на Южном Урале
«Не хотел возвращать 400 рублей»: хозяина магазинчика подозревают в убийстве покупателя в Челябинске
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту
Прокуратура подала в суд на мэрию Челябинска из-за плохих дорог
В Челябинске осудили преступную группировку, нападавшую на посетителей бара
В Челябинске уволили директора общественного транспорта
КСП проверит, как тратили деньги на борьбу с коронавирусом в крупном городе Челябинской области
В Челябинске предприниматель выкупил танковое училище, накинув сверху 2 тысячи
«Чуть ли не дискотеки устраивают»: в мэрии Челябинска пригрозили проверками летних кафе
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 июля 2020 года: более 5 тысяч человек уже переболели
«Ушло 1150 пачек»: жители Челябинской области рассказали, зачем обклеили машину «бичпакетами»