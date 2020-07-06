В Челябинской области снесли незаконный забор на озере Тургояк

В Челябинской области сносят незаконные заборы, которые частники нагородили вокруг озер. Убрали еще одно ограждение между базой отдыха «Светлячок» и территорией клуба-отеля «Золотой пляж» на озере Тургояк. Теперь проход к воде доступен для всех, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области. Ранее там уже снесли секции забора между двумя базами, которые тоже загораживали дорогу к пляжу.

На озере Тургояк избавили от незаконного ограждения. Фото: пресс-служба министерства экологии

— Поручение, данное губернатором Алексеем Текслером, активно исполняется. Прибрежная территория озер очищается от ограждений, которые были установлены в нарушение федерального законодательства, — сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Раньше на пляж нельзя было попасть без преодоления лишних препятствий. Фото: пресс-служба министерства экологии

Напомним, в конце июня на озере Увильды убрали забор, на который хозяева еще намотали колючую проволоку.

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