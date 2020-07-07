Российский актер Андрей Мерзликин спустился в золотодобывающую шахту Челябинской области
Заслуженный артист с России Андрей Мерзликин посетил шахту «Центральная» в городе Пласт. Актер спустился на 900 метров вниз и назвал увиденное «подземным мегаполисом».
— Множество уровней , переходов и магистралей , которые соединяют между собой километровые тоннели, но правильно говорить — выработки, — написал актер в своем инстаграме. Протяженность всех выработок шахт — более 200 километров. Человек вроде меня, без опытного проводника точно потеряется в мрачных коридорах! Для горняков шахта — без преувеличения, второй дом. Они знают эти ходы вдоль и поперек, знают как найти кратчайший путь к золоту!
Андрей Мерзликин спускается в шахту.
Будни шахтеров.
Мерзликин побывал еще на карьере. Фото: Merzlikinandrey/instagram
Актера впечатлила работа на золотоносном карьере. Фото:Merzlikinandrey/instagram
В прошлом году Андрей Мерзликин приезжал в Челябинск на День Победы. Тогда он вел праздничный концерт на сцене в центре города.
Мерзликин на челябинском концерте в честь 9 маяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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ИСТОЧНИК KP.RU