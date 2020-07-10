Я смотрю на огород, а на нем не то растет: как выбрать правильные саженцы в Челябинске

Спорим, что с одного взгляда вы не отличите саженцы культурной и дикой яблони? А увидеть различия между саженцами груши и тополя слабо? Конечно, слабо, если вы не профессиональный агроном или очень опытный садовод. Этой неосведомленностью некоторых дачников зачастую пользуются недобросовестные продавцы. Почти у каждого садовода имеется горький опыт покупки некачественных семян или саженцев. Кто-то выбирал по картинке, другие поверили дяде или тете с рынка. А в результате выросло такое, на что даже смотреть не хочется…

Что же сделать, чтобы будущий урожай не разочаровал, а цветы приносили радость? Вместе со специалистами агрофирмы «Плант» разбираемся в основных ошибках при покупке саженцев.

Кстати, тех, кто дочитает данный материал до конца, ждет приятный сюрприз.

ОШИБКА 1. ПОКУПАТЬ САЖЕНЦЫ НА СТИХИЙНЫХ РЫНКАХ ИЛИ В СУПЕРМАРКЕТАХ

— Взяла саженцы яблони на базаре. Уж очень продавец эти сорта нахваливала. Купила два разных деревца, — вспоминает садовод Людмила Климова. — Одно погибло уже в первую зиму, как я его ни укрывала. Видимо, не перенесло наших холодов. А второе растет уже второй год, но вместо красных и сочных яблок максимум, что удается получить — это мелкая зеленая кислятина. И это при тщательном уходе.

Действительно, на стихийных рынках или садовых ярмарках часто можно встретить саженцы, выращенные в южных питомниках. Конечно, они не выдерживают климатических условий Урала и погибают.

В супермаркетах из-за скученности растений по саженцам легко распространяются вредители и другие болезни — такие деревца могут погибнуть через 2-3 недели после покупки. Кроме того, в магазине никто должным образом не поливает растения и не увлажняет воздух.

Решение. Покупать саженцы плодовых растений и другую рассаду в зарекомендовавших себя, специализированных и проверенных магазинах. Например, агрофирма «Плант» уже порядка 30 лет предлагает жителям Южного Урала различные саженцы, семена и рассаду плодовых деревьев, овощей, ягод, цветов. Здесь можно также приобрести редкие культуры и газонную траву.

Все культуры адаптированы под климатические условия нашего региона, и при должном уходе вы действительно получите то, что хотели.

ОШИБКА 2. ЗАКАЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

Многие из садоводов-любителей сталкивались с печальным опытом неудачной покупки семян или саженцев через интернет-магазин. Фото к товару обычно показывают крупные, сочные ягоды, наливные яблоки или яркие цветы. Однако по факту приходят полуживые растения.

Не секрет, что картинка на экране компьютера может сильно отличаться от того, что придет из интернет-магазина. И зачастую это касается не только растений.

Решение. Выбирать саженцы самостоятельно, а не по фотографии в интернете.

— У нас есть официальный сайт с полным каталогом всех предлагаемых садовых культур. Вы можете посмотреть все, что есть в наличии и изучить характеристики каждого товара. Но дистанционную продажу мы не осуществляем, — говорят в агрофирме «Плант». — Своих покупателей мы приглашаем лично посетить нашу торговую территорию на открытом воздухе, прогуляться по ней и выбрать то, что вам понравится. Сами растения выращиваются на площади земли в один гектар: там имеются хвойные и плодовые деревья, декоративные культуры, а также цветочная и овощная рассада, которая растет в теплицах.

Поэтому, прогуливаясь по садовому центру, вы, как в супермаркете можете выбрать то, что вам подойдет и лично убедиться, что покупаемое растение живое и здоровое.

ОШИБКА 3. ЗАКАЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ИЗДАЛЕКА ЧЕРЕЗ ПОЧТУ ИЛИ СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

— Я, как продвинутый пользователь интернета, заказал саженцы в одном из разрекламированных питомников из соседней области. Выбрал голубые ели. Подкупило то, что обещали доставку до участка, — рассказывает Роман Корнев. — Но что-то пошло не так с транспортом, доставку задержали, а в итоге мне пришли желтые деревья. При этом питомник деньги возвращать отказался. Объяснили тем, что мне отправляли здоровые саженцы.

Действительно, даже здоровые саженцы во время транспортировки зачастую находятся в темноте, в душных или чрезмерно влажных условиях, без вентиляции. Такая неестественная среда может губительным образом сказаться на растении.

Решение. Выбирать продукцию в агрофирме, которая находится близко к садовому участку. Чтобы доставка заняла не более нескольких часов, а не неделю.

— Хвойные культуры пользуются высоким спросом среди южноуральских дачников. Именно поэтому часть хвойных растений мы заказываем из Польши, где находятся ведущие мировые питомники. Подчеркнем, что все эти растения адаптированы под климатические условия нашего региона. Поэтому заказчики могут быть уверены, что растения точно приживутся, — подчеркивают в агрофирме «Плант». — Покупатель, посетив нашу торговую территорию, может выбрать именно то хвойное растение, которое он желает видеть на своем участке. А если, к примеру, ель большая, и она не помещается в машину к покупателю, в таком случае мы можем помочь с доставкой более габаритным транспортом.

ОШИБКА 4. ПЕРЕЛОЖИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫБОРА НА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНЕРА

Мечтая устроить на своем участке настоящий райский сад, многие ищут ландшафтного дизайнера, показывая ему картинки с желаемым результатом. Однако не все растения могут быть адаптированы к уральским условиям, поэтому выбирать будущие посадки лучше совместно с дизайнером, не перекладывая всю ответственность за сад мечты на чужие плечи.

Решение. Как утверждают в агрофирме «Плант», они и помогают начинающим садоводам, и сотрудничают со многими компаниями ландшафтного дизайна. Для каждого купленного саженца или семян здесь выдают листовку с рекомендациями по выращиванию и уходу за тем или иным растением. Поэтому отправиться в гости к будущим постояльцам вашего сада вы можете вместе с ландшафтным дизайнером.

ОШИБКА 5. ПОКУПАТЬ САЖЕНЦЫ, ОРИЕНТИРУЯСЬ ТОЛЬКО НА НИЗКУЮ ЦЕНУ

— Экономия должна быть разумной. В этом я убедилась лично. Увидела в газете рекламу, что садовая фирма распродает растения. Скидки на некоторую рассаду доходили до 90%. Почти даром! Как не купить! — делится своим опытом Татьяна Ужова. — Купила. А они оказались полубольными. Выхаживала-выхаживала, но вырастить все не смогла. Больше половины не прижилось.

Как утверждают эксперты, в разгар сезона доля фальсификата на рынке саженцев и семян доходит до 80%. Недобросовестные продавцы везут саженцы из южных регионов, приписывают им таблички с названиями уральских сортов и объявляют мега-распродажи для дачников.

Больше все экспертов поражает тот факт, что покупатели верят: купив дешевую рассаду клубники, они посадят ее у себя на подоконнике и будут круглогодично собирать тонны урожая.

Решение. Специалисты советуют подходить к покупке разумно. Во-первых, понимать, что подозрительно дешевое не может быть хорошим. А во-вторых, подумать о будущем. Допустим, вы купите дерево, оно будет украшать ваш сад не одно десятилетие. Под его кроной будете отдыхать не только вы, но и ваши дети и даже внуки. Одним словом, дерево становится чуть ли не членом семьи. Неужели вы будете подбирать его «по дешевке» вдоль дороги?

А если вы желаете приобрести качественные саженцы и рассаду по выгодной цене, держите подарок от агрофирмы «Плант».

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Готовьтесь к дачному сезону правильно!

Агрофирма «Плант» работает ежедневно с 9.00 до 17.00 по адресу: Троицкий тракт, 18-й км, за пос.Исаково.

Телефон: +7 (922) 72-73-203.

Электронная почта: agro_plant@mail.ru

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