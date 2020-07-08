После укуса: что делать, если в Челябинской области нашли на себе клеща

Из-за коронавируса многие забывают про другую опасность — укус клещами. А маленькие кровопийцы продолжают активно кусаться. По данным Роспотребнадзора, к началу этой недели, в Челябинской области уже 14 тысяч 104 укушенных. Почти четыре тысячи из них — дети. Многие знают, как обезопасить себя, а что же делать дальше — после укуса.

По наблюдениям медиков, клещи в июле немного ленивее и кусаются меньше. Это связано с жизненным циклом членистоногих. Но уже в августе область ждет новый всплеск. Так что не расслабляемся. Тем более, что подцепить клеща можно посреди города.

ЧЕМ ОПАСЕН УКУС КЛЕЩА

Клещи являются переносчиком нескольких опасных болезней. Одна из них — клещевой энцефалит — может привести к гибели человека.

— В этом сезоне на территории Челябинской области подтверждены 16 случаев заражения клещевым энцефалитом и десять случаев боррелиоза. Погибших, к счастью, у нас нет, — рассказала КП-Челябинск заместитель руководителям Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Медработники призывают не игнорировать укус клещами. Если это случилось, следует выполнить несколько важных действий.

ПОСЛЕ УКУСА

Если клещ все-таки присосался, срочно бегите в свою поликлинику, а в выходные - в ближайший травмпункт. Опасного кровососа снимут профессионалы. А заодно и введут вам иммуноглобулин. Детям до 18 лет его ставят бесплатно, взрослым придется покупать за деньги (дозу рассчитывают по весу, выйдет около десяти тысяч на человека со средним телосложением).

Если снимаете клеща сами, не раздавите — велик риск заразиться. Каждый десятый клещ инфицирован клещевым энцефалитом или болезнью Лайма — боррелиозом.

Алгоритм действий такой:

— обработайте спиртом или хлоргексидином руки, место укуса вместе с клещом и пинцет;

— не сдавливайте пинцетом тельце клеща, старайтесь захватить область возле головы;

— поверните пинцет примерно на 180 градусов и аккуратно извлеките клеща из кожи.

Если пинцета нет, используйте нитку. Сделайте петельку вокруг клеща и начинайте закручивать одними жгутиком концы нитки. Клещ тоже начнет крутиться и выйдет из кожи.

Поле этого продезинфицируйте место укуса раствором спирта и йода (70% спирт, 5% йод).

НЕСЕМ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ

Никогда не выбрасывайте клеща. Положите его в закрытую емкость и в течение двух суток сдайте его на анализ. Увы, анализ делают только за деньги. В одной из частных лабораторий Челябинска исследование клеща на две инфекции (клещевой энцефалит и боррелиоз) нам предложили за 720 рублей, на пять инфекций — за 1890 рублей.

Сдать клеща можно:

— в Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области (тел. 237-33-93, 237-34-76);

— в «Инвитро»;

— в «Прогрессивные медицинские технологии»;

— в Центр гигиены и эпидемиологии в Магнитогорске;

— в областную больницу Чебаркуля.

Если вы покупали страховку от клеща, в ней должны быть указаны адреса лабораторий, с которыми сотрудничает страховая компания. В этом случае клеща проверят бесплатно.

КОМУ ПОЛОЖЕН ИММУНОГЛОБУЛИН

Остановить развитие опасной болезни может большая доза иммуноглобулина. Но водят его не всем.

В этих случаях препарат жизненно важен:

— у вашего клеща нашли вирусный энцефалит;

— вы не привиты против клещевого вирусного энцефалита (получили менее трех прививок) либо с момента последней ревакцинации прошло больше трех лет;

— вас укусил не один, а несколько клещей сразу.

— Иммуноглобулин вводят не позднее трех суток с момента укуса из расчета 1 мл на 10 кг массы тела. Если клещ заражен, также необходим прием антибиотиков и наблюдение у врача по месту жительства, — рассказали в минздраве Челябинской области.

Всем укушенным две-три недели после укуса нужно следить за своим самочувствием: измерять температуру, наблюдать за местом укуса. Если появятся головная и мышечная боль, проявится недомогание, а место укуса покраснеет и начнет чесаться, нужно срочно идти ко врачу.

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НАЙТИ ИММУНОГЛОБУЛИН

В этом году жители региона уже жаловались на то, что не могут найти в аптеках иммуноглобулин. Если вы тоже столкнулись с такой ситуацией, звоните на горячую линию минздрава Челябинской области: 8 (351)-240-15-16. Кроме того, можно обратиться за помощью к своему страховщику (номер указан на обратной стороне полиса ОМС).

Как пройти экстренную вакцинацию от клещевого энцефалита, читайте в нашем отдельном материале.

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