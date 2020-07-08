2020-07-08T08:30:58+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

«Лучший строитель — 2020. Южный Урал»: жители области выберут самые надежные компании региона

«Комсомолка» открывает третий сезон масштабного проекта о строительстве и компаниях жилищной сферы
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Победители второго сезона проекта «Лучший строитель»Победители второго сезона проекта «Лучший строитель»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Нагрянувшая эпидемия, затяжной карантин и длительная самоизоляция показали южноуральцам, насколько важно находиться в комфортной домашней обстановке. Кто-то из наших земляков решил прикупить загородный дом или построить дачу, другие решили переоборудовать балкон в рабочий кабинет, а некоторые и вовсе созрели для переезда, потому что еще один карантин (тьфу-тьфу-тьфу) в однушке семья не переживет.

Чтобы жители региона были в курсе тенденций рынка строительных услуг и доверяли улучшение жилищных условий только надежным и проверенным компаниям, «КП-Челябинск» запускает третий сезон проекта народного голосования «Лучший строитель-2020. Южный Урал».

— Цель проекта — помочь южноуральцам в выборе надежных компаний, рассказать общественности о современных строительных услугах и материалах для обустройства собственного жилья, — говорит директор Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Для конкурсантов участие в проекте «Лучший строитель» — это, прежде всего, престиж, возможность заявить о себе профессиональному сообществу и клиентам, а также дополнительный способ стимулирования продаж.

Проект продлится до 30 ноября 2020 года. По итогам народного голосования определятся победители.

Если вы хотите стать партнером проекта, расширить присутствие вашей компании на рынке и повысить узнаваемость продвигаемого бренда, оставьте заявку по телефону: 8-919-327-48-07, e-mail: Ekaterina.pletneva@phkp.ru (Плетнева Екатерина Юрьевна).

Проголосовать за лучшие компании строительной сферы в Челябинске.

Положение о конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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